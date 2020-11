Austrijā dzīvojošā mūziķe Baiba laidusi klajā jaunu dziesmu "Lighthouse" no janvārī gaidāmā albuma "Lighter".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā raksta mūziķe, šīs dziesmas stāsts rezonē ar sajūtām, kādas, visticamāk ir izdzīvojis ikkatrs –mīlestība bez atbildes. Šī dziesma izgaismo ceļu, kādu ejam no brīža, kad kādu ļoti stipri iemīlam, līdz tam, kad saprotam, ka vienkārši jādodas tālāk.

"Varbūt mums vienkārši jācenšas doties uz priekšu pretī gaismai, pretī bākai (angļu valodā - lighthouse), lai atcerētos pašu svarīgāko – ka svarīgākais ir patiesi iemīlēt sevi," saka Baiba.

Baiba ir jauna latviešu mūziķe, kura šobrīd dzīvo Austrijas pilsētā Insbrukā. 2017. gadā, sadarbībā ar austriešu producentu CHRS, jeb Kristofu Holcnehtu (Christoph Holzknecht) viņa laida klajā savu debijas albumu "These Storms". Kopš tā laika Baiba uzstājas kā solo māksliniece un ir savu darbu producente. Mākslinieciskajā darbībā viņa arvien vairāk virzās prom no "saldsērīgā dziedātāja-mūzikas autora" tēla un meklē aizvien jaunus veidus, kā eksperimentēt elektroniskajā popmūzikā.

Singli "Light Inside", "Touch You Right", "You Don't Know Me" un "Waiting" ir atskaņoti visā Eiropā, kā arī viņa pieminēta vairākos Kanādas un Amerikas mūzikas blogos.

Baibas pēdējie singli "I Can Tell You My Sins" un "Waiting" iekļauti Austrijas radio staciju dienas rotācijā. Pateicoties singlu popularitātei, Baiba sniegusi vairākus koncertus Austrijā un citās Eiropas valstīs.