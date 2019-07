21. jūlijā mūziķe Viņa (īstajā vārdā – Zelma Jēgere) laidusi klajā savu otro albumu "Mildas īstais vārds ir Zelma". Reizē ar albumu publicēts arī videoklips dziesmai "Karamele".

Albums sastāv no astoņiem skaņdarbiem, kas tapuši sadarbojoties ar vairākiem mūziķiem – Andi Ansonu un Rūdolfu Budzi no grupas “Bandmaster”, Kashuku un Aleksi Luriņu no grupas “Pragaii”, bītmeikeru Oriole, Matiasu Herbergu (Matthias Herberg) no Vācijas un reperi rolandu če. Albumā iekļauti arī trīs skiti, kuros dzirdami Anda Ansona dēli Hugo un Toms, fragments no intervijas ar Frediju Merkūriju un balss ieraksts no privātas ballītes.

“Albums tapis pēdējā gada laikā un tajā, hronoloģiskā secībā, attēloti vairāki notikumi, stāsti, sajūtas un pārdomas, kas radušās šajā laika posmā. Lielāko daļu šī albuma es sarakstīju ārpus Latvijas ceļojot pa Franciju, Vāciju un Portugāli. Šis pēdējais gads tāpat kā pats albums ir bijis ļoti kontrastains, pilns prieka un skumju, enerģijas un spēku izsīkuma, mīlestības un vilšanās. Albuma dziesmas runā par vairākām aktuālām tēmām kā piemēram, mūsdienu cilvēka tieksme pēc uzmanības, atkarība, attiecības ar sevi un citiem un vēl daudz ko citu,” stāsta mūziķe.

Viņa par albumu saka: “Galvenais uzdevums rakstot šīs dziesmas bija būt 100% atklātai pret sevi un saviem klausītājiem. Albuma nosaukums galvenokārt simbolizē iekšējo brīvību – vārdos, darbos un domās. Vēlos brīvi un atklāti runāt par lietām, kas mani satrauc vai iepriecina, cerot, ka tādā veidā spēšu iedvesmot vai sniegt atbalstu vismaz vienam klausītājam, kuram tas konkrētajā brīdī būs ļoti vajadzīgs”.

Dziesma “Karamele” ir viena no enerģiskākajām albuma dziesmām, ko producēja Matiass Herbergs no Vācijas un kurā piedalās arī reperis rolands če. Dziesmas videoklipu filmēja Isaks Dalsfelts no Zviedrijas, kurš šobrīd dzīvo Latvijā un nodarbojas ar dažādiem filmēšanas projektiem.

Albumu var atrast visos straumēšanas servisos un iegādāties bandcamp.com.