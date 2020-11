Pašmāju mūziķis Taurud 13. novembrī izdod savu otro singlu "I've Been Carrying My Past Lives With Me", kas ir priekšvēstnesis nākamgad gaidāmajam albumam.

Kā informē mūziķis, no 13. novembra dziesmu ir iespējams noklausīties "Spotify", "Apple Music", "Bandcamp" un citās platformās.

Dziesma "I've Been Carrying My Past Lives With Me" ir par iekšējām pārmaiņām. Taurud par to saka: "Vienīgais iemesls, kāpēc mēs ciešam, ir mūsu atmiņas un nākotnes vīzijas. Mēs vācam un uzkrājam atmiņas kā suvenīrus, bet tās ieprogrammē to, kā mēs reaģējam uz dažādām situācijām, kā jūtamies. Mēs baidāmies par nākotni, jo tā bieži ir neskaidra, taču viss nezināmais mūsos izsauc trauksmi. Dziesma ir par atbrīvošanos no pagātnes rēgiem un došanos pretī atklāsmēm un nezināmajam ar ticību vislabākajam iznākumam. Esi mirklī. Tā ir kā uzmundrinājums un iedvesmas avots - lai kādu nastu mums būtu uzlikusi pagātnes pieredze, ir iespējams ar to tikt galā un būt brīvam."

Otrais singls tapis laikā, kad Taurud pats piedzīvojis pārmaiņas sevī. Tematiski katra Taurud dziesma ir kā būtisks vēstījums un dalīšanās ar individuālu redzējumu. Mūziķis jau vienpadsmit gadus pusi sava laika pavada Mančestrā, radošās ietekmes no šīs leģendārās vietas ir saklausāmas arī viņa radītās mūzikas skanējumā. Kā raksta pats Taurus: " "I've Been Carrying My Past Lives With Me" ir roks, pop, soul, džezs blenderī un nenosveras ne uz vienu no šiem žanriem. Tāds interesants mikslis."

Šogad izdotās dziesmas "I Keep Loving You" un "I've Been Carrying My Past Lives With Me" ir ieskats nākamgad gaidāmajā albumā. Kā minēts iepriekš, tajā tiks iekļautas astoņas orģinālkompozīcijas un tās top sadarbībā ar Džeiku Evansu, kurš piedalījies tādu populāru mākslinieku ierakstu radīšanā kā "Bad Lieutenant", "New Order", "Doves", Džimijs Gudvins un Džeims Ellers

Albuma tapšanas process turpinās Lielbritānijā par spīti šā brīža situācijai. Šorbrīd darbs notiek attālināti. Dziesminieks saka: "Manai mūzikai ir mērķis nest gaismu un mīlestību, tas man ir vissvarīgākais! Darbs turpinās."