Vietējā garāžroka apvienība "Nova Koma" publicējusi jaunu singlu "Viena diena dzīvē". Līdz ar dziesmu publicēts arī tās videoklips.

Dziesma sarakstīta jau pērnajā pavasarī, bet studijā fiksēta pusgadu vēlāk. Arī šoreiz ieraksts tika veikts studijā "Gateris", un miksēšanas process uzticēts grupas ģitāristam Jānim Kalvānam. Pavadošo videoklipu ar zaļu palagu aiz muguras uzņēma Mārtiņš Vilnītis, singla vizuālo noformējumu izveidoja basģitāriste Alise Golovacka.

Stāsta grupas vokālists Mārtiņš: "Pirms dažiem mēnešiem man izrakstīja tabletes, kuru sastāvā ir B12 vitamīni un folskābe. Aptiekā tādu nebija, un to vietā piedāvāja atsevišķi B12 un folskābi. Piekritu, nopirku, un tikai pēc tam atklāju, ka folskābi parasti izraksta grūtniecēm. Neko darīt, tāpat es vairākus mēnešus dzēru B12 un folskābi, nesaprazdams kāpēc. Tas nav īpaši interesants stāsts, bet man šķiet, ka katram no mums ir desmitiem līdzīgu stāstu par to, kā mums ir izveidojušies dīvaini paradumi, kurus mēs spītīgi esam iekļāvuši savā ikdienā. Par to arī ir šī dziesma."

"Viena diena dzīvē" var atrast visos straumēšanas tīklos, bet video skatāms grupas "YouTube" kanālā.

Grupa "Nova Koma" dibināta 2015. gadā. Tajā spēlē četri mūziķi - Mārtiņš Vilnītis (ģitāra, taustiņi, balss), Jānis Kalvāns (ģitāra, balss), Roberts Kočots (bungas), Alise Golovacka (basģitāra, balss). Līdz šim publicēti vairāki grupas albumi, no kuriem divi nominēti "Zelta mikrofona" balvai rokmūzikas kategorijā. Grupa aktīvi rīko koncertus kopā ar citām neatkarīgās rokmūzikas apvienībām, kā arī piedalās mazos un lielos festivālos, tajā skaitā 2022. gada festivālā "Positivus". Zināms, ka "Nova Koma" būs dzirdama šī gada festivālā "Laba daba".