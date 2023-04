Latvijas repa veterāns Ozols izdod jaunu singlu "Brīvības iela", kas mudina ikvienu sapņot lielus sapņus, izvirzīt dzīvē drosmīgus mērķus un pārvērst tos realitātē. Jaunais singls tematiski sasaucas ar mūziķa paša pieredzi un vienlaikus ir ielūgums uz koncertu gada nogalē 28. decembrī "Arēnā Rīga", kas būs visu laiku vērienīgais Ozola priekšnesums kopā ar Latvijas Radio bigbendu un daudziem pazīstamiem viesmāksliniekiem.

Skaņdarba "Brīvības iela" ideja un koncepcija tapa Ozola rīkotā muzikālā nometnē Mērsragā. Singla mūzikas autors ir bītmeikeris un producents Niklāvs, melodisko virzienu piešķīra reperis xantikvariāts, savukārt teksta autors un izpildītājs ir Ozols.

"Šis singls zināmā mērā ir atskats uz manu tāpat kā daudzu citu mākslinieku un patiesībā ikviena cilvēka jaunības sapņiem un ambīcijām, kas laika gaitā pieaug," stāsta Ozols. "Pieļauju, ka daudzi no mums savulaik ir bijuši maksimālisti un savos 20 gados sapņojuši daudz drošāk, nekā pēc 30, 40 gadu sliekšņa. Gribu atgādināt par šo laiku, kad esam paļāvušies uz savu iekšējo dzinuli un rīkojušies daudz aktīvāk un brīvāk, ļaujoties notikumu plūsmai, neko negaidot un nebaidoties. Iespējams jaunībā mums ir liels ego, bet līdz ar to arī daudz lielāka motivācija un jauda sasniegt to, ko vēlamies. Ar laiku par to aizmirstam," saka mūziķis.

Vienlaikus ar jaunā singla izdošanu Ozols izsludina savu līdz šim vērienīgāko koncertu 28. decembrī "Arēnā Rīga". Tas norisināsies divās daļās – pirmā daļa būs veltīta saspēlei kopā ar Latvijas Radio bigbendu un dziedātāju Kristīni Prauliņu, kas piešķirs jaunu un bagātīgu nokrāsu jau zināmajiem pēdējos gados tapušajiem skaņdarbiem. Savukārt otrā daļa būs retrospektīvs atskats uz mākslinieka visu laiku spilgtākajiem singliem. Tas paredzēts kā pārsteigumiem bagāts priekšnesums, kurā līdzās Ozolam uz skatuves kāps virkne citu pašmāju mūziķu.

Koncertā izskanēs visiem labi zināmi un populāri hiti, tostarp, "O.Z.O.L.S.", "Personības rekords", "Rajons", "Stils", "Superhaips", "Pavasaris", "Saulesstariņš", "Tu nāc, tu ej", u.c.

"Arēnā es vēlos apvienot visus savus klausītājus. Savā mūziķa karjerā esmu daudz uzstājies Latvijas pilsētās uz lielākām un mazākām skatuvēm. Tie ir dažādi klausītāji, dažāda vecuma auditorijas, taču viņus visus vienmēr vienojusi interese par manu mūziku un daiļradi kā tādu. Tāpēc ir pienācis laiks satikties visiem vienkopus jaudīgā vairāku stundu koncertšovā. Pavisam noteikti būs pārsteigumi! Decembra beigas ir labs laiks, lai restartētos pirms nākamā gada un 28. decembra koncerts pirmkārt jau ļaus mums visiem kopā pavadīt aizejošo gadu un pavisam noteikti iedos jaunu sparu un enerģiju ieiet 2024. gadā," rezumē Ozols.

Ģirts Rozentāls jeb Ozols ir viens no Latvijas hip-hopa mūzikas pamatlicējiem. Muzikālo darbību uzsācis 1996. gadā grupu "Fact" un "Rool Makaz" sastāvā, bet solokarjeru - ar debijas singlu "Neko 2005" (2000), pēc kura sekoja albumi "Cieņa un mīlestība" (2001), "Augstāk, tālāk, stiprāk" (2002), "Dūzis" (2003) un 2009. gadā izdotais albums "Neatkarība".

Pēc vairāku gadu pārtraukuma, 2015. gadā Ozols atgriezās Latvijas mūzikā ar piekto studijas albumu "Atpakaļ nākotnē". Savas radošās darbības laikā Ozols uzstājies Dziesmu svētkos ar apvienoto kopkori, ar apvienību "Austrumubloks" viesojies pie eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas, sasniedzis Zelta diska statusu ar albumiem "Cieņa un mīlestība" un "Augstāk, tālāk, stiprāk", astoņas reizes saņēmis Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu.