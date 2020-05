Noklausies! Pandēmijas aprīļa muzikālo jaunumu izlase

Šis ir bezprecedenta laiks, kad no jauna definējam, kas mūsu sadzīvē ir normāli un, kas vairs normāli nebūs nekad. Tomēr radošie procesi neapstājas – aizvien vairāk jaunrades pārceļas uz digitālo pasauli, bet koru, orķestru un teātra trupu priekšnesumus skatīties "Zoom" lietotnē virs nav nekas neparasts. Tāpat jaunas dziesmas (vai vecas dziesmas jaunās skaņās) un videoklipus aprīlī, kas pagāja pandēmijas zīmē, piedāvāja pašmāju mūziķi – no "Prata vētras" līdz "Dagambai", no metālistiem "Oghre" līdz džeza dziedātājām Kristīnei Prauliņai un Inesei Bērziņai. Piedāvājam izlasi ar šā gada aprīļa spilgtākajiem muzikālajiem jaunumiem.