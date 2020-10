Jaunu skaņdarbu "Venēra" šoruden klajā laidis jauns pašmāju mūziķis – producents MT$. Kā informē mākslinieks, dziesma ir viņa debija elektroniskajā mūzikā un tā piesaka novembra beigās gaidāmo albumu " Homemade ".

MT$ elektroniskās mūzikas lauciņā līdz šim darbojies nav, taču viņam ir pamatīga pieredze dažādos ģitārmūzikas ansambļos. Skaņdarbu raksturo gaisīgs, peldošs lo-fi skanējums un uz priekšu dzenoša, minimāla ritma sekcija, kurā dzirdama hiphopa ietekme. Dziesmai "Venera" ir tapusi arī īpaši radīta vizualizācija, kuras autore ir Paula Pudāne.

"Pirmie aizmetņi šādam jaunam muzikālajam virzienam radās jau pērn, taču toreiz likās, ka tie nekur tālāk neaizvedīs. Tomēr, kā jau daudziem no mums, krietnu daļu no šī gada nācās pavadīt mājas režīmā, līdz ar to neviļus turpināju attīstīt muzikālās idejas. "Venera" ir īpaša ar to, ka, tieši pabeidzot darbu pie šī gabala, sapratu, ka gribu dziļāk iztirzāt šo mūzikas izraisīto sajūtu un nolēmu izveidot ko pamatīgāku par vienu atsevišķu dziesmu," tā skaņdarbu komentē mūziķis.

"Venera" ir daļa no MT$ debijas albuma "Homemade", kas, kā liecina nosaukums, ierakstīts mūziķa mājās. To paredzēts izdot novembra beigās – arī fiziskā formātā, taču to, vai tas būs kompaktdisks, plate, kasete vai kas cits, mūziķis pagaidām vēl patur noslēpumā. Par jaunumiem no MT$ iespējams uzzināt mūziķa "Facebook " lapā un "Bandcamp" .