Noklausies! Pianists Kristaps Vanadziņš publicē singlu 'Sicīlijas pusdienas'

Pianists Kristaps Vanadziņš publicējis skaņdarbu "Sicīlijas pusdienas", kas ieskandina viņa jauno albumu "Portreti" un septembrī gaidāmo Latvijas solo tūri ar tādu pašu nosaukumu, "Delfi" informē mūziķa pārstāvji.

"Skaņdarbs "Sicīlijas pusdienas" ir saspēle ar publiku, kad esmu uzaicinājis cilvēkus uz skatuves un viņi papildina priekšnesumu ar perkusijām un dažādiem plīstošiem priekšmetiem. Tā ir dzīva un jautra saspēle gan tiem, kas piedalās, gan tiem, kas klausās," stāsta Vanadziņš. Skaņdarbs ir dzīves dinamikas un notikumu mainības apliecinājums. Mūziķis ar nejauši izvēlētiem skatītājiem izspēlē drāmu itāļu stilā, kurai kulminācijas brīdis ir reāla trauku šķaidīšana.

Albums "Portreti" sastāv no deviņiem skaņdarbiem – seši ir improvizēti skatītāju portreti, kas radušies dotajos apstākļos, bet trīs skaņdarbi ir pianista oriģinālmūzika. Ieraksts veikts aizvadītajā gadā "Hanzas peronā" Rīgā, Vanadziņa solokoncertā. Tamlīdzīgs dzīvais ieraksts, kurā skatītājiem ir iespēja ielūkoties mākslinieka radīšanas brīdī un būt daļai no tā, ir unikāls kultūras notikums.

Uz jautājumu par nākotnes plāniem Vanadziņš atbild: "Trio plānā joprojām aktuāla ir mūsu albuma "Mīlestības dārzs ir aizaudzis" koncertu sērija, ko esam parādījuši gandrīz visos reģionos, bet šo mūziku var spēlēt vēl un vēl, publika šo ir iemīļojusi. Kā arī mana rudens solo koncerttūre nav aiz kalniem, kurai pilnā sparā gatavojos."

Kristaps Vanadziņš ir viens no spožākajiem Latvijas mūsdienu džeza pianistiem, kurš mūzikas telpā atgriezis džeza trio sastāvus. Viņa džeza ansambļu repertuārā vienmēr saplūst vairāki žanri, spēlētajās kompozīcijās saklausāmi neparasti harmoniski risinājumi un radošas novitātes. Vanadziņa Trio vinila albums "The Love Garden Has Overgrown", kurš tapis džeza mūzikas izdevniecības "Jersika Records'' paspārnē, saņēmis "Zelta Mikrofonu'22" džeza un fanka kategorijā, kā arī nominēts Gada albumam 2022.