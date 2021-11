Psihedēliskā rokgrupa "Pink Fluids" laidusi klajā 11 dziesmu debijas albumu "A Quick One Before The Mantis Gets You".

Kā "Delfi" informē izdevēji no "Grautiņa ierakstiem" albumā "A Quick One Before The Mantis Gets You" ir 11 dziesmas, kas tapušas laika posmā no 2018. gada līdz 2021. gadam.

"Pink Fluids" sastāvā ir Edgars Sondors ("Krāsa") un Jānis Kalvāns ("Nova Koma"), kuri 2018. gada jaungada pasākumā nolēma dibināt projektu, kuru varētu izmantot kā dziesmu rakstīšanas nometni - neviena ideja netiktu noraidīta, neviens žanrs nebūtu svēts. Nosaukuma izvēle atspoguļoja projekta nenopietno attieksmi. Lai gan sakotnejā ideja bija nekad nepublicēt šajās sesijās radušās idejas, pašiem par pārsteigumu šīs dziesmas guva atzinību no grupas biedriem un citiem draugiem. Tika nolemts ierakstīt un izdot pilna garuma albumu.

Ieraksta procesam tika pieacināti Roberts Kočots (Nova Koma), Mārtiņš Vilnītis ("Nova Koma"), Jānis Steķis ("Nova Koma", "Tavs puisis"), Kaspars Greizis ("Trigger Happy"), Līva Komarovska ("Wondermakers"), Didzis Upens ("Velns viņu zin"), Alise Golovacka ("Nova Koma"), Kristiāns Laizāns ("Be Reet", "Tavs puisis") un Kristaps Baķis ("Oghre"). Paralēli albuma pabeigšanai "Pink Fluids" 2021. gadā izdeva divus singlus un abiem nofilmēja videoklipus režisora Krišjāņa Pleiko vadībā.

Albuma pabeigšana ieilga atkārtotas dziesmu ierakstīšanas un pārrakstīšanas. Šī procesa laikā abi mūziķi izdomāja jaunu ap dievlūdzēju kukaiņiem balstītu reliģiju un saprata, ka ieraksts patiesībā ļoti labi funkcionē kā konceptalbums par šo absurdo ideju. Kas tieši ir šis koncepts, grupa atsakā izpaust, atstājot šādus jautajumus klausītāju ziņā, tikai pieminot, ka Didža Upena veidotais vizuālais noformējums varētu kalpot kā pavediens.

Visas dziesmas ir ierakstītas un miksētas studijā ''Gateris''. Māsterēšanu veica Ģirts "Lomix" Laumanis studijā ''Hodilla Records''. Albums ir pieejams visos straumēšanas tīklos.