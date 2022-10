Ceturtdien, 13. oktobrī, tiešsaistē publicēta jauna grupas "Queen" dziesma ar tās kādreizējā līdera, nelaiķa Fredija Merkūrija vokālu. Dziesma ierakstīta 1988. gadā un līdz šim bijusi vienkārši piemirsta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dziesmas "Face it Alone" ieraksts tapa albuma "The Miracle" sesiju laikā, tomēr šis skaņdarbs bija palicis nepabeigts.

Dziesma no jauna tikusi atklāta "Queen" arhīvā un nu izdota kā singls. Kā britu medijiem paudis grupas bundzinieks Rodžers Teilors, izdevies atrast nelielu Fredija dārgakmeni, par ko visi bija aizmirsuši, un tas ir brīnišķīgs.

Savukārt Braiens Mejs paudis, ka dziesma bijusi gluži kā noslēpta acu priekšā.

Albums "The Miracle" tika izdots 1989. gadā. Jau divus gadus pirms tā izdošanas Merkūrijam bija diagnosticēts HIV, tomēr plašākai publikai tas vēl nebija paziņots. Dziedātājs mira 1991. gadā 45 gadu vecumā.

Aizmirstā dziesma "Face It Alone" kā singls tiks izdota šī gada 18. novembrī un būs daļa no astoņu disku kolekcijas izdevuma "Queen: The Miracle Collector's Edition".

Šī nav pirmā reize, kad pēc Fredija Merkūrija nāves tiek izdotas iepriekš nedzirdētas "Queen" dziesmas ar viņa vokālu. 2014. gadā izdotajā izlasē "Queen Forever" tādas bija trīs - "Let Me In Your Heart Again", "Love Kills" un "There Must Be More To Life Than This".

Britu rokgrupa "Queen" dibināta 1970. gadā un ir viena no pasaulē komerciāli veiksmīgākajām rokgrupām. Grupas sākotnējā daiļrade saistāma ar progresīvo roku un hārdroku, vēlāk attīstoties glemroka virzienā. No 1973. līdz 1995. gadam iznākuši 15 grupas "Queen" albumi.