Čellu trio "Melo – M" sadarbībā ar pazīstamo dziedātāju Dināru Rudāni laiduši klajā jaunu dziesmu – savdabīgu un jaunu versiju par vienu no populārākajām Raimonda Paula dziesmām "Dāvāja Māriņa", kas ir priekšvēstnesis čellistu un Rudānes gaidāmajiem koncertiem mūzikas programmā "Pieci elementi".

"Populārā Raimonda Paula dziesma ar Leona Brieža vārdiem "Dāvāja Māriņa" jaunajā versijā pārsteidz ar izjustu čella skanējumu un emocionālu dziedājumu apcerīgās un mūsdienīgās noskaņās. Dziesmas ierakstu un muzikālo pieeju atbalstoši novērtējis arī dziesmas autors – Maestro Raimonds Pauls," raksta dziesmas jaunās versijas autori.

Koncertprogrammas nosaukums "Pieci elementi" nav nejaušība, jo tajā valda piecas dažādas mūzikas noskaņas – gan akadēmiskā mūzika, gan roks un popmūzika, gan latviešu autoru dziesmas un jūtamas arī atsauces uz tautas jeb pasaules mūziku.

Koncertprogrammas nosaukums saistīts arī ar kādu īpašu muzikālu pārsteigumu – solistes Rudānes un "Melo-M" sadarbībā iestudēts skaņdarbs "Dīvas deja", kas plašāk pazīstams no filmas "Piektais elements" un izceļas ar īpašu vokālo sarežģītību.

Citu programmas skaņdarbu klāstā ir gan grupas "Queen" dziesma "Who Wants To Live Forever", gan roka himna "Smoke On The Water", Enijas Lenoksas savulaik dziedātā "Sweet Dreams", kā arī Volfganga Amadeja Mocarta Nakts karalienes ārija no operas "Burvju flauta" un daudzi citi skaņdarbi.

Koncertprogrammu "Pieci elementi" šoruden "Melo-M" un Dināra Rudāne piedāvās vairākos koncertos Latvijas pilsētu kultūras centros.

Tuvākie koncerti gaidāmi 9. oktobrī Berģu Kultūras centrā, 18. oktobrī Jelgavas Kultūras namā, 23. oktobrī Alūksnes Kultūras namā, 30. oktobrī kultūras centrā "Siguldas Devons" un 20. novembrī Latgales vēstniecībā "Gors". Biļetes uz koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.