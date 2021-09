Šoruden publicēts jauns koncertsingls – Raimonda Paula balāde "Life in Black and White", ko dzied jaunā igauņu dziedātāja Sofija Rubina.

Kā "Delfi" informē festivāla "Rīgas ritmi" pārstāvis Kaspars Zaviļeiskis, dziesma pirmo un pagaidām vienīgo reizi publiski atskaņota tiešsaistes koncertā šā gada janvārī, bet klātienē pirmoreiz to varēs dzirdēt jau 16. septembrī VEF Kultūras pilī Rīgā, kad īpašā Maestro 85 gadu jubilejai veltītā mīlas dziesmu programmā tiks atskaņotas vēl vairākas jaunas dziesmas.

Jaunās balādes pamatā ir pērn izdotās instrumentālā džeza plates "Pastaiga pa Rīgu" kompozīcija "Vecais kino". Vārdus angļu valodā tai un vēl vairākām jaunajām dziesmām sarakstījis amerikāņu autors Gordons Pogoda. Dziesmā Sofija Rubina dzied par melnbalto kino un melnbaltajām fotogrāfijām, kas glabā jau aizgājušu laiku un cilvēku piemiņu, taču dziļi sirdī atmiņas joprojām ir krāsainas.

"Uzstāšanās ar Maestro man vienmēr ir ļoti priecīgs notikums, jo katrreiz jūtams, ka ikvienu noti viņš izspēlē no sirds – tā ir kā saruna ar klausītāju caur melodiju," saka Sofija Rubina.

Igauņu džeza dziedātāja Sofija Rubina studējusi prestižajā Bērklija Mūzikas koledžā ASV. Māksliniece laidusi klajā piecus albumus, un 2016. gadā izdotais "In the Land of Oo-Bla-Dee" ieguva Igaunijas Mūzikas balvu kategorijā "Labākais džeza albums".

Jaunajā koncertsinglā savu solopartiju izpilda vēl viens labi zināms igauņu mākslinieks – kontrabasists Toivo Unts, kurš ar Maestro sadarbojies arī albumos "Crossroads" ar Liepājas Simfonisko orķestri un "Bach Kamēr Pauls" ar Jauniešu kori "Kamēr…". "Darbs kopā ar Paulu ir liela bauda, un arī viņa skanējums ir unikāls, turklāt viņam piemīt neatkārtojams melodiskums," saka Toivo Unts.

16. septembrī Maestro dziesmas VEF Kultūras pilī dziedās arī Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra dziedošā aktrise Veronika Plotņikova un dziedātāja Dināra Rudāne. Dziesmas skanēs krievu un latviešu valodā. Klausītājiem būs iespēja izbaudīt gan dziesmas ar krievu dzejnieka Jevgeņija Jevtušenko, gan Jāņa Petera un Imanta Ziedoņa vārdiem. Koncertnoskaņu bagātinās arī izcilais kamerorķestris "Kremerata Lettonica" un "VCP" pūtēju grupa.