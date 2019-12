Komponists Raimonds Tiguls sarakstījis šā gada labdarības maratona "Dod pieci!" himnu "Klusi čukst Dievs", ko ierakstījis Rīgas Doma zēnu koris diriģenta Mārtiņa Klišāna vadībā, portālu "Delfi" informē Latvijas Radio 5 pārstāvji.

Dziesmas vārdu autore ir dramaturģe un dzejniece Rasa Bugavičute-Pēce. Himnas video klipu radījusi Latvijas Televīzija režisores Zanes Gargažinas vadībā.

No otrdienas, 3. decembra, dodpieci.lv mājaslapā sākas dziesmu pieteikšana šī gada labdarības maratonam "Dod pieci!". Par minimālo ziedojumu 5 eiro ziedotāji maratona laikā "pieci.lv" ēterā varēs dzirdēt savu mīļāko mākslinieku kompozīcijas, tostarp arī šo.

Visi labdarības maratona saziedotie līdzekļi caur "Ziedot.lv" tiks novirzīti neārstējami slimu cilvēku aprūpei, rūpējoties par to, lai ikviens mūža nogalē saņemtu pienācīgu aprūpi un varētu šo pasauli pamest cieņpilni. Minimālais ziedojums 5 eiro nodrošinās vienu šķidras pārtikas ēdienreizi cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Tāpat ziedojumi palīdzēs citiem paliatīvās aprūpes pacientu atbalsta pasākumiem – fizioterapeita palīdzībai, uzturspeciālista konsultācijām, transporta pakalpojumiem u.c.

"Īpašā "Dod pieci!" himna ir kā neatņemama maratona identitātes sastāvdaļa, kas piešķir katram gadam unikālu skanējumu un noskaņu. Šogad himnas radīšanu uzņēmās komponists Raimonds Tiguls, un to izpilda Rīgas Doma zēnu koris – tas jau izklausās vareni! Tāpat skan arī himna – tā liek piebremzēt darba dunu, paņemt pauzi, meditatīvā noskaņā apdomāties un just diezgan plašu emociju gammu, līdzīgi, kā tas redzams dziesmas video klipā. Domāt par būtisko vienmēr ir vērtīgi mums katram individuāli un sabiedrībai kopumā – tikai tā mēs augam," par himnu saka "Dod pieci!" dīdžejs Toms Grēviņš.

"Gaisma, kas dziesmā un projektā, un katrā, kurš iesaistīsies tā atbalstīšanā, manuprāt, ir vienojošais un galvenais, ko mums derētu biežāk atcerēties, kam derētu biežāk izspraukties cauri visam, kas nomāc. Gaisma ir arī tas, uz kurieni mēs beigu beigās aizejam, lai cik arī smagi varbūt reizēm būtu," par "Dod pieci!" himnu un maratona tēmu saka dziesmas vārdu autore Rasa Bugavičute-Pēce.

Labdarības maratona unikālā himna katru gadu ir bijusi ļoti iecienīta ziedotāju vidū. Tā allaž ir viena no TOP dziesmām. 2018. gadā par Māras Upmanes-Holšteines, Goran Goras un grupas "My Radiant You" radīto kompozīciju "Apskāvieni cik" tika saņemti 50 ziedojumu, ierindojot to ziedotāko dziesmu topa pirmajā vietā. 2016. gada himnas "Nepārlaužams" radīšana pulcēja vairāk nekā 20 Latvijas populārākos mūziķus. 2017. gadā savu dziesmu "Durvis vaļā" labdarības maratonam dāvināja mūziķis Gatis Irbe un "Mesa".

Ziedotās dziesmas labdarības maratona stikla studijas dīdžeji Toms Grēviņš, Magnuss Eriņš un Marta Grigale atskaņos Latvijas Radio 5 – "pieci.lv" ēterā no 17. līdz 23. decembrim. Ja dziesmu būs vairāk nekā var atskaņot maratona 152,5 stundās, ziedotāju dziesmas turpinās skanēt arī turpmāk "pieci.lv" ēterā.