Radošais kolektīvs, kuru veido mūziķi Ervīns Ramiņš un Rūdolfs Macats un Arnis Račinskis, publisko dziesmu "Pasaules gals". Tā radīta 2019. gada pavasarī dziesmu rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE 4", portālu "Delfi" informē nometnes rīkotāji.

Iepriekš mūziķi nebija sadarbojušies un pirmā tikšanās izvērtās produktīva – ļaujoties sarunām un brīvam domu plūdumam, dziesma tika sacerēta un ierakstīta vienas dienas laikā.

"Sākumā mēs daudz runājām par to, ka cilvēki savu dzīvi pavada virtuāli, savu pasauli veido sociālajos tīklos, un citām globālām problēmām. Labākās frāzes pierakstījām, līdzīgi strādājām arī ar muzikālajām frāzēm," dziesmas tapšanu atceras Rūdolfs Macats.

"Šī dziesma ir pretstats tam, ko mēs ikdienā darām, un tādēļ mums tā tik ļoti patīk!" saka Ervīns Ramiņš.

"Dziesma "Pasaules gals" radās strauji un organiski, kas bija patīkams pārsteigums. Tā kā tikāmies organizētā nometnē, bet, faktiski, nejaušā kārtā, tad uzreiz vienojāmies, ka nerakstīsim to, ko no mums varētu sagaidīt, bet iesim tur, kur vēl paši neesam bijuši. Atceros, runājām par Dullo Dauku, kurš gāja līdz pasaules malai - tur, kur viņš vēl nebija bijis. Un mēs devāmies viņa pēdās. Bez šīs dziesmas vēl ir iesākti trīs-četri skaņdarbi. Tātad - turpinājums sekos!"

Ervīns Ramiņš plašāk pazīstams kā solists grupā "Laime pilnīga" un vokālais pedagogs, Rūdolfs Macats ir diplomēts džeza pianists un darbojas ansamblī "Vēstnieks", Arnis Račinskis ir grupas "Laika suns" vadītājs un ierakstu producents.

Dziesmu rakstīšanas nometne "RIGaLIVE" kopā pulcē mūzikas autorus, dziesmu tekstu autorus, izpildītājus, dziesmu producentus. Strādājot komandās, dienas laikā tiek sarakstīts dziesmas demo ar hita potenciālu. "RIGaLIVE" aizsākās 2017. gadā un notiek divas reizes gadā, komandas veidojot gan no vietējiem, gan no ārzemju mūziķiem. Iepriekšējās "RIGaLIVE" nometnēs ir radītas tādas plašākai auditorijai zināmas dziesmas kā "Zemes stunda", "Varbūt šodien, Varbūt rīt", "Think too much", "Be žodžių" un citas.