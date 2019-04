Vācu rokgrupa "Rammstein" piektdien, 26. aprīlī, laidusi klajā jaunu dziesmu "Radio", kas ir otrais singls no topošā albuma, kas nāks klajā šī gada 17. maijā.

Jaunās dziesmas video nav tik izaicinošs kā pirmā singla "Deutschland" video, kas jau paspēja izpelnīties ebreju kopienas un politiķu nosodījumu, jo raisa asociācijas ar holokausta zvērībām.

Savukārt melnbaltajā "Radio" videoklipā grupa iejutusies sešdesmito gadu mūziķu ampluā, un tā darbība norisinās šķietami gadsimtu senā spēkstacijā. Tā ir kārtējā "sadarbība" ar vācu elektronikas pionieriem "Kraftwerk", kas tulkojumā no vācu valodas nozīmē "spēkstacija". 1997. gadā "Rammstein" radīja "Kraftwerk" kompozīcijas "Das Model" kaverversiju.

Klipa pirmizrāde notika ceturtdienas, 25. aprīļa, vakarā Berlīnes centrā uz kāda nama sienas. Šī akcija līdzinājās grupas pirmsākumos rīkotajiem pasākumiem gan Berlīnē, gan citās Vācijas pilsētās. Šogad aprit arīdzan 30 gadu kopš Berlīnes mūra krišanas, un "Radio" ir atsauce uz laiku, kad radio viļņi bija veids, kādā apvienot sašķelto un arī Austrumvācijai dot iespēju klausīties aizliegto rokmūziku.

