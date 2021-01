Par godu sava pirmā albuma "Make A Mess" 10 gadu jubilejai hārdrokeri "Rebel Riot klausītājiem gada noslēgumā nodevuši otro singlu "My Bleeding Back".

Kā informē mūziķi, dziesma ir no jaunā, topošā albuma, kas gaidāms 2021. gadā.

"Dziesma ir par dzīves grūtībām un pārbaudījumiem, par to, ka nevajag padoties un ir jāturpina iet uz priekšu, un jātiecas pēc sapņiem. Centies saglabāt pozitīvu skatu uz dzīvi neskatoties uz pārdzīvojumiem! Ar šādu moto grupa turpina strādāt pie topošā albuma dziesmām, kad koncertdarbība ir pārtraukta," raksta "Rebel Riot" dalībnieki.

Līdzīgi kā pirmajam singlam "Pedal to the Metal", kuru "Rebel Riot" izdeva šī gada 1. augustā, arī "My Bleeding Back" tapis atsevišķs vizuālais mākslinieciskais noformējums, kura autors ir mākslinieks Uģis Goba.