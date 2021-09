Pašmāju hip-hopa izpildītāja, noslēpumainā repere BDM, kura jūlija beigās klausītāju vērtējumam nodeva savu debijas albumu "Shapeshifter", nule laidusi klajā singlu ar nosaukumu “Viena”. Šis reperes singls ir bilingvāls – latviešu un angļu valodā, spilgti ilustrējot mūsdienās tik aktuālo dažādu valodu saplūšanas procesu.

“Nav noslēpums, ka valoda nemitīgi attīstās un tajā neizbēgami ienāk vārdi, idiomas no citām valodām, turklāt tas nav tikai mūsdienu fenomens. Ja mūsu vecāku paaudze sarunvalodā lietoja daudz no krievu valodas aizgūtu vārdu, mēs šobrīd latviešu valodā arvien biežāk un biežāk ienesam dažādas angļu valodas frāzes. Rakstot šai dziesmai tekstu, es vēlējos parādīt, ka par spīti tam, ka runājam jauktā latviešu un angļu valodā, tas nemaina teiktā jēgu un nozīmi. Jā, tieši tā – nemaina. Varbūt to kādam ir grūtāk uztvert ierobežoto svešvalodas zināšanu dēļ, bet doma saglabājas,” skaidro BDM.

Kā norāda hip-hopa izpildītāja, singls “Viena” ir stāsts par pašpietiekamu meiteni, kura, nevarot būt kopā ar savu vīrieti, kļūst rezistenta pret mīlestību un ir apņēmusies turpmāk būt viena. Vai dziesma ir autobiogrāfiska un vai kāds salauzis reperes sirdi – to gan viņa neatklāj.

BDM singls “Viena” tapis "Prime Time Records" ierakstu studijā. Pie dziesmas ieraksta strādājis mūziķis Jānis Šmēdiņš jeb Fakts, kurš dziesmu arī miksējis un māsterējis. Savukārt dziesmas instrumentālā pavadījuma autors ir armēņu producents A$ALA beats.