Noklausies! Reperis Idus Abra piedāvā jaunu EP 'Bez ierunām'

Reperis Idus Abra (īstajā vārdā Edgars Spudiņš) ir izdevis jaunu minialbumu (EP) "Bez ierunām", kas ir trešais viņa ieraksts.

Kā informē mūziķis, atšķirībā no iepriekšējiem darbiem, par visiem EP pavadījumiem atbildīgs bijis viņš pats.

""Bez ierunām" tapa laikā, kad ārējo apstākļu dēļ biju jūtami zaudējis motivāciju ikdienas dzīvē. Domāju, ka pandēmijas situācija ir būtiski iespaidojusi daudzus no mums. Darbs pie šī mazalbuma palīdzēja savākt atpakaļ to kripatu spēka un jēgas apziņas, kas atradās manī iekšā. Jāsaka, ka šis ir ļoti personīgs ieraksts un daudzus no darbiem rakstīju primāri tieši sev, kā atgādinājumus palikt uz nospraustā dzīves ceļa. Tomēr EP publicēju, jo, iespējams, manas pārdomas var palīdzēt arī kādam citam. Vai vismaz sniegt iespēju palūkoties uz dzīvi no cita skatupunkta." tā saka autors.

"Bez ierunām" ir atrodams Abras "Youtube" kanālā un populārākajos straumēšanas servisos. Par tekstiem un pavadījumiem atbildīgs bijis Idus Abra, EP miksu un māsteru uzņēmies Fakts, kā viesmāksliniece albumā piedalās aktrise Maija Arvena, papildinot garāko šī mazalbuma skaņdarbu – "Gaisā". Albuma dizainu izveidojis Artūrs Jenots, foto – Ritvars Stankevičs.

Idus Abra ir reperis, lielākā repa medija Latvijā "Karsts karsts" pārstāvis un divkārtējs "Ghetto Games" rīkoto brīvrunu (brīvruna - repa improvizācija, kur rīmes tiek radītas uz vietas - autora piezīme) sacensību "Štuka par bazaru" laureāts, kā arī brīvrunu apvienības "Brīvrunu projekts" dibinātājs. Savā darbībā sadarbojies ar tādiem mūziķiem kā Edavārdi, Arturs Skutelis, ansis, Līva Dumpe, Kristīne Prauliņa, Miks Galvanovskis, Gints Smukais u.c.