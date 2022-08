Viens no šī brīža aktuālākajiem pašmāju reperiem, rolands če, izdevis jaunu dziesmu “piedurties”, ko pats nodēvējis par "prieka un jautrības manifestu". Dziesmai tapis arī atraktīvas videoklips.

"Piedurties" ir mans kaislības un jautrības manifests. Dzīve ir neparedzama, liktenis izspēlē dažādus trikus, bet "prikoli" un "piedūrieni" ir tās lietas, kas mani glābušas pavisam neapskaužamās situācijās. Bez piedūriena dzīve ir pelēcīga un pat reizēm bezjēdzīga, tāpēc nav cita ceļa, kā tikai ar piedūrienu pa dzīvi," par singlu stāsta rolands če.

"Piedurties – tas ir priecāties. Tas ir pats svarīgākais jebkuram jaunietim un ne tikai. Dzīve taču ir jābauda. Dzīvē vienmēr viss būs augšā lejā, tāpēc svarīgi nekad nepazaudēt piedūrienu, to uguntiņu, kas padara visu interesantāku," turpina mākslinieks.

Piedurties ideja ir iedvesmot jauniešus un aicināt viņus iedvesmot arī citus jauniešus, draudzēties, priecāties un vienkārši baudīt dzīvi. Dziesmai ir arī izveidota "piedūriena" deja kopā ar horeogrāfu Gošu un viņa audzēkņiem. Zem #patīkpiedurties mūsu mērķis ir vākt pēc iespējas vairāk piedūrienu, lai jaunieši pat vistālākajā Latvijas galā ir sadzirdējuši par to, ka ir laiks uzlādēties un kārtīgi piedurties pie visa dzīvē.

"piedurties" autori ir rolands če un Kristaps Ērglis, to producējis rolands če. Dziesmas video versiju veidojuši "Policy production" un "McCANN Riga".

Dziesma "piedurties" ir ne tikai prieka un jaunības manifests, bet arī aicinājums jauniešiem pasniegt roku viens otram grūtā brīdī, lai dzīve kļūtu vieglāka un tajā būtu vairāk vietas piedūrienam. Ar dziesmu "piedurties", rolands če kopā ar IKT pakalpojumu sniedzēju "Bite" aicina arī atbalstīt SOS Bērnu ciematu bērnus Latvijā.

"Tuvojas jaunais mācību gads, lai to varētu uzsākt ar prieku un lielu jaudu aicinu jauniešus atbalstīt citus jauniešus un sagādāt prieku SOS Bērnu ciematu skolēniem, ar ziedojumu nodrošinot atbalsta skolotājus, lai mazie rezgaļi būtu priecīgi un motivēti ne tikai uzsākot, bet arī turpinot mācību gaitas," norāda rolands če.

Latvijas repa skatuves aprindās rolands če ir jau atzinību ieguvis mākslinieks, bet plašākai sabiedrībai rolanda če vārds kļuva zināms pēc singla "Tort" veiksmīgajiem panākumiem, kā arī dziesmas "Riņķa deja (Krievu rulete)", kas bija arī mākslinieka pirmā sadarbība ar mūzikas izdevniecību "Universal Music".

rolands če ir reperis, dziesmu autors un producents no Talsiem, kurš ar mūziku nodarbojas jau vairāk kā desmit gadus, profesionālāk tai pievēršoties 2016. gadā. Mūzikā darbojas gan kā solo mākslinieks, gan ņem dalību vairākos kopprojektos, no kuriem panākumiem bagātākais ir duets kopā ar kolēģi, reperi xantikvariāts – abu pēdējais kopalbums "Siera Plate 2" ir guvis lielu atsaucību klausītāju vidū, kā arī tika nominēts Latvijas mūzikas balvai "Zelta mikrofons 2019". 2022. gada pavasarī rolands če izdeva albumu "visurgājējs", kas kļuvis par vienu no klausītākajiem pašmāju mākslinieku albumiem šogad.