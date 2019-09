Pie klausītājiem nonācis dziesmu rakstīšanas nometnes "RIGaLIVE" šī gada pavasara sesijā radītais jauns Ata Zviedra, Madaras Dzintara un Alana Kasuka (Allan Kasuk) kopdarbs ar nosaukumu "Starp abām pusēm", portālu "Delfi" informē Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/Latvijas Mūzikas eksports pārstāvji.

Dziesmas pirmie akordi tapuši Atim, kam kopīgi aplipināta apkārt melodija un kā noslēdzošie nākuši dziesmas vārdi, kas kopā veidojuši stāstu, ko caurvij gan Ata, gan Madaras pieredze, radot jaunu stāstu.

Stāsta Atis Zviedrs: ""Starp abām pusēm" runā par spēju izrauties no dažādām dzīves situācijām, ieklausoties savā sirdsbalsī. Paturot prātā to, ka pasaules attīstības ātrums ir nepiedodams un tikai mēs paši tam varam pretoties un uz brīdi apstāties, savādāk pienāks brīdis, kad būs jāizslēdz gaisma."

Turpina Madara: "Dziesma ir tieši par to brīdi, kad ir izkāpts ārā no vecā ceļa, un atrodoties uz jaunā, tu esi viens pats un saproti, ka atpakaļ vairs negribi un nevari doties, vienīgā iespēja ir iet uz priekšu. Jā! Dziesma ir par to jauno, bezgalīgo iespēju ceļu, kura sākumā mēs pamostamies katru dienu.

Madara ir arī dziesmas teksta video autore, izvēloties radīto skaņdarbu grafiski ietērpt nebeidzama lielceļa un garām traucošu automašīnu lukturu attēlojumā.

Kā minēts, "Starp abām pusēm" demo versija tika radīta dziesmu rakstīšanas nometnes "RIGaLIVE" ceturtajā sesijā, kas notika šī gada aprīlī, pulcējot vairāk kā 30 mūziķu – producentus, dziesmu autorus un izpildītājus. Zviedra, Dzintaras un igauņu producenta Alana Kasuka kopdarbs tika pabeigts Kasuka studijā Tartu.

Dziesmas radītāji atzīst, ka plāno dziesmu iekļaut savās koncertprogrammās, kā arī nenoliedz iespēju, ka "Starp abām pusēm" ieguls kādā no mūziķu albumiem.

Piektā "RIGaLIVE" sesija notiks jau šī gada oktobra vidū; šobrīd notiek izvērtēšanas process vairāk kā 130 saņemtajām dalībnieku pieteikumu anketām. Zināms, ka pieteikumi saņemti vairāk kā no deviņām valstīm, tādējādi "RIGaLIVE" stabili nostiprinājusi savu pozīciju kā viena no aktuālākajām dziesmu rakstīšanas nometnēm šajā reģionā.