Grupa "Rīgas modes" laidusi klajā singlu "Dejot vienatnē" un dziesmas videoklipu, kā arī aicina uz koncertu Liepājā, 7. augustā, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Dejot vienatnē" ir trešais singls no "Rīgas modes" topošā albuma, kas seko dziesmām "Savvaļas zirgi" un "Mēs braucām visu nakti". Grupas dalībnieki jaunā singla skanējumu vēlējās papildināt ar gospeļu mūzikas elementiem un tajā piedalās arī bekvokālistes: Zane Biķe, Alise Kante, Lība Ēce-Kalniņa un Guna Leščinska.

"Šī bija viena no pirmajām dziesmām, kas tapa sākot darbu pie jaunā materiāla, un mēs pirms pāris gadiem jau paguvām to izspēlēt arī vasaras festivālos. Tomēr studijā pagāja ilgs laiks un pamatīgi skaņu meklējumi, kamēr pietuvojāmies tam, ko patiešām vēlamies dzirdēt. Mēs topošo ierakstu dēvējam par savu "pieaugšanas albumu" un varētu teikt, ka "Dejot vienatnē" ir izaugusi kopā ar to. Protams, šī "pieaugšana" nenozīmē, ka mums tagad ir atbildes uz visiem jautājumiem, taču mēs esam iemācījušies daudz ko jaunu. Arī šobrīd, pēc 30 miksa versijām, varētu šķist, ka tur vēl vajag kaut ko pamainīt, kaut ko uzlabot, taču tas, visticamāk, beigtos ar skandālu, grupa izjuktu, mēs katrs sāktu savu solo karjeru un iesūdzētu viens otru tiesā. Tas būtu milzīgs zaudējums Latvijas popscēnai. Tāpēc, lai paliek tā kā ir, jo ir jau labi. "Dejot vienatnē" ir mūsu oda šai nenotikušajai vasarai," vēsta grupas dalībnieki.

Grupas "Rīgas modes" tuvākā uzstāšanās paredzēta jau šo piektdien, 7. augustā, Liepājā, klubā "Fontaine Palace". Koncertā ir ierobežots 250 skatītāju skaits un biļetes iespējams iegādāties vietnē "Ticketshop.lv".

Līdz šim "Rīgas modes" ir izdevusi divus ierakstus – savā vārdā nosaukto EP, kā arī albumu "Fantastiski", kas saņēmis "Zelta mikrofonu" kā labākais popmūzikas ieraksts un "Austras balvu", kas tiek pasniegta pašmāju labākajam ierakstam mūzikas kritiķu vērtējumā.

"Rīgas modes" ir: Kalvis Bormanis (vokāls), Reinis Papulis (ģitāra), Anete Stuce (taustiņinstrumenti), Andris Apīnis (bass) un Mareks Ameriks (bungas).