Pašmāju rokgrupa "Cacophonics", kura maija sākumā izdos savu jauno albumu "Fast Food is 4 Slow People", tā publicēšanas priekšvakarā piedāvā noklausīties tajā iekļauto dziesmu "Time".

Kā "Delfi" informē grupas pārstāvji, Dziesma ierakstīta Kalna studijā Tukumā, un to miksējis "Cacophonics" bundzinieks Valērijs Černejs.

Grupas dalībnieki raksturo šo kā vienu no "Cacophonics" liriskākajām dziesmām. "Dziesmas ideja radās jau krietni pasen, kā arī reiz jau ierakstījām tās pirmo versiju, bet saistībā ar vairāku gadu pārtraukumu grupas darbībā tā netika publicēta. Katrā ziņā uzskatām, ka tieši pēdējā laikā rakstīto dziesmu kopējā stilistikā tā iederas labāk kā jebkad iepriekš, un šis ir īstais brīdis, kad to publicēt.

Dziesmas teksts ir par to, ka šodienas pasaules sniegtais daudzo iespēju klāsts, par spīti lielajam piekļuves ātrumam tām, dažkārt tieši šī daudzveidīguma dēļ mēdz ievērojami paildzināt laika periodu, kas tiek patērēts izvēles veikšanai, tā rezultātā vairāk laika nemaz neiegūstot. Domāju, ka šis jautājums ne tikai man, bet arī daudziem citiem ir aktuāls. Tā nu dziesmas stāsts iznācis visnotaļ atbilstošs tās garajam ceļam līdz publicēšanai," atzīst dziesmas mūzikas un teksta autors Ingus Sala.

Dziesma "Time" ir "Cacophonics" pēc kārtas otrā publicētā jaunajā albumā iekļautā dziesma. Aprīļa sākumā grupa iepazīstināja klausītājus ar plates atklāšanas kompozīciju "The Noble and Great", bet albums "Fast Food is 4 Slow People" tiks laists klajā jau pēc nedēļas, un visas tajā iekļautās dziesmas tiks izpildītas albuma prezentācijas koncertā 10. maijā Latvijas 1. Rokkafejnīcā.

Grupa "Cacophonics" dibināta 2002. gadā Cēsīs, līdz šim izdevusi divus minialbumus, sešus singlus, kā arī nospēlējusi aptuveni 250 koncertus, ar tiem viesojoties arī abās pārējās Baltijas valstīs, Slovākijā, Ungārijā, Polijā un Krievijā.