Pašmāju rokgrupa "Future Jets" izdevusi savu jaunāko singlu "Four to the Floor" kopā ar videoklipu, kas tapis filmējot ierakstu studijas procesu.

Kā vēsta grupas dalībnieki, "Four to the Floor" ir dziesma par cilvēku savstarpējām attiecībām, flirtu, nesteidzību un dejām.

"Šis ir vēl viens no vairākiem singliem, uz kuriem grupa koncentrējusies pēdējā gada laikā, taču – ne pēdējais. Salīdzinot ar iepriekšējiem, kuri tika ierakstīti pašu spēkiem, atkal esam atgriezušies pie pārbaudītām vērtībām, proti - pie darba ar ierakstu producentu un inženieri – Ģirtu Laumani," norāda grupas dalībnieki.

Singls ierakstīts Valmierā, "Hodila Records" studijā.

Videoklipu palīdzējis filmēt Deivids Midegs, montāžu un pēcapstrādi uzņēmās Kārlis Kempels, kurš arī veidojis singla vizuālo noformējumu.

Grupa "Future Jets" ir no Rīgas un spēlē rokmūziku mūsdienīgā skanējumā no 2016. gada rudens, taču vairākkārt mainījies tās sastāvs. Šobrīd tajā darbojas cilvēki, kas iepriekšējo muzikālo pieredzi uzkrājuši jau vairāk nekā desmit gadu garumā grupās kā – "Omerta", "Voiceks Voiska", "Harta", "Parara" un citās.

Singlu "Four to the Floor", kā arī pārējos grupas ierakstus iespējams bez maksas lejupielādēt grupas bandcamp profilā.