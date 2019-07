Enerģiskais rokmūzikas trio "Indygo" publicējis jaunu video – slavas dziesmu vasarai – "All The Waves".

Jaunais videoklips tapis, turpinot sadarbību ar operatoru Oskaru Lūsi. Tā ir piektā video kompozīcija, no maijā iznākušā grupas vinilalbuma "The Result Of Everything".

Šis ir pēc skaita ceturtais "Indygo" albums. Grupas vokālists Mārtiņš Vaters par to iepriekš teicis: "Šis, burtiski, ir visa rezultāts, kā esam dzīvojuši savus grupas dzīves pēdējos pāris gadus. Daudzi skaisti vai mazāk smuki piedzīvojumi un pārdzīvojumi sasummējušies mūzikā. Šis mums bija kā savu spēju un iespēju apzināšanās laika nogrieznis, kas deva iespēju vienam otru uzšķērst un kārtīgi izpētīt. Noteikti esam saostījušies līdz vienam kopumam, labi apzināties, ka mēs šādi, līdzīgi domājošie, nevis iedursim, bet gan izvilksim nazi no muguras."