Pašmāju rokgrupa "None of a Kind" laidusi klajā debijas albumu "None of a Kind", kas pieejams digitālajās straumēšanas platformās, kā arī CD formātā, kurā iekļauts citur nepieejams skaņdarbs.

"Esam ļoti gandarīti un lepni, ka varam beidzot nodot pilno albumu klausītājiem visā pasaulē. Ar pirmajiem trim singliem jau sanācis uztaisīt ievērojamu troksni gan Latvijā, gan ārvalstīs, un iegūt ievērojamu fanu apjomu. Esam lasījuši dažādas atsauksmes, tāpēc esam ļoti ieinteresēti kā klausītāji uztvers visu pārējo, ko esam sagatavojuši. Skatoties uz to, ka skaņdarbs ir diezgan daudzpusīgs, esam pārliecināti, ka katrs var tajā atrast kādu dziesmu, liriku vai sajūtu, kas uzrunā," saka grupas dalībnieki.

Digitālajā albumā pieejami 10 skaņdarbi, bet CD formāts ir papildināts ar ekskluzīvu skaņdarbu – "Moonlight Days".

"Ar "None of a Kind" mēs izteicām visu, kas bija tobrīd jāizsaka – nesamākslotas emocijas, īstas pieredzes un sajūtas, kuras vislabāk skan izteiktas dziesmās, un klausītāji noteikti varēs to paši sajust un sadzirdēt. Daudz esam pieredzējuši, uzzinājuši un iemācījušies albuma tapšanas procesā, kas ir pilnveidojis mūs kā grupu un arī personības. Tas ir spēcīgs pamats tam, kādi esam šodien – ar savu skaņu, attieksmi un gatavi nākamajam lielajam solim. Kamēr klausītāji izbauda "None of a Kind", mēs aizkulisēs esam jau sagatavojuši nākamo cēlienu, un mūsu darbs ir tikai sācies. "We're here to do some damage!" – citējot grupu.

"Quickstrike" pagājušogad noslēdza līgumu ar "Rockshots Records", ar kuru sadarbību ir izdots debijas albums "None of a Kind".