Grupa "Sudden Lights" nodod klausītāju vērtējumam jaunu dziesmu "Dzīvnieks", kas ir pirmais singls no šī gada 11. oktobrī gaidāmā grupas otrā albuma. Reizē ar dziesmu tiek publicēts arī dziesmas teksta video.

"Dziesma ir par cilvēka iekšējo dzīvnieku, kas mīt katrā no mums un ko mūsu cilvēciskā puse tik ļoti cenšas apspiest. Par to, kā cilvēks cīnās ar šo dzīvnieku sevī un kā ar to sadzīvo. Vai šī cilvēka izdomātā pasaule nav tikai savāds dzīvnieciskuma spogulis?" par dziesmas vēstījumu stāsta grupas solists un dziesmas teksta autors Andrejs Reinis Zitmanis.

Skaņdarbs "Dzīvnieks" tapis grupas radošajā nometnē jau pagājušajā gadā, bet tam jaunas nianses piešķīris producents Jānis Aišpurs, ar kuru grupa sadarbojas jaunā albuma tapšanas procesā.

Mūzikas radīšanas procesā piedalījušies visi grupas dalībnieki: Kārlis Matīss Zitmanis, Kārlis Vārtiņš un Mārtiņš Matīss Zemītis.

Video lipa "Dzīvnieks" autori ir Kārlis Zemītis un Aleksandrs Okonovs.