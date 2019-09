Grupa "Sudden Lights" trešdien, 18. septembrī, izdod singlu un video klipu "Izbēgšana" no sava otrā studijas albuma "Vislabāk ir tur, kur manis nav" un aicina uz albuma prezentācijas koncertu, kas notiks 11. oktobrī, pulksten 18.00, TC "Spice", portālu "Delfi" informē apvienības pārstāvji.

Par jauno skaņdarbu "Izbēgšana" no albuma "Vislabāk ir tur, kur manis nav" grupas solists Andrejs Reinis Zitmanis stāsta: "Dziesmas teksts savirknējās rindās nevis kā iepriekš iecerēta ideja, bet vairāk kā zemapziņas plūsma, ko es tikai pierakstīju uz papīra. "Vislabāk ir tur, kur manis nav" atspoguļo sajūtu, kas cilvēku nekad nepamet, sajūtu, ka dzīve notiek kaut kur citur."

Savukārt klipa režisore Una Cekule atklāj: "Galvenais vadmotīvs ir zēna pieaugšana un viņa centieni izlausties brīvībā no ierastās dzīves. Kad zēns atrod noslēpumainu kasti – portālu, viņš nokļūst simboliskās vietās, kurās iesprostoti grupas mūziķi. Arī viņi cenšas izkļūt brīvībā un meklē ceļu pie zēna, kurš, iespējams, varētu būt viņu glābējs. Tomēr izrādās, ka arī zēns, tāpat kā pārējie brīvības tīkotāji cīņā par izlaušanos zaudē un paliek iesprostots portālā, līdz kāds to atklās no jauna."

"Izbēgšana" tapusi grupas radošajā nometnē šī gada pavasarī, bet tagadējo veidolu ieguva darbā studijā kopā ar albuma producentu Jāni Aišpuru. Dziesmu vizuāli papildinājusi video klipa režisore Una Cekule. Video tapšanā piedalījās Jēkabs Zemītis, Kārlis Zemītis un Aleksandrs Okonovs. Mūzikas radīšanas procesā piedalījušies visi grupas dalībnieki: Andrejs Reinis Zitmanis, Kārlis Matīss Zitmanis, Kārlis Vārtiņš un Mārtiņš Matīss Zemītis.

Šī gada rudenī, 11. oktobrī, grupa "Sudden Lights" izdos otro studijas albumu "Vislabāk ir tur, kur manis nav", par kura prezentācijas pasākumu stāsta grupas basģitārists Kārlis Vārtiņš: "Albuma "Vislabāk ir tur, kur manis nav" iznākšana ir ļoti liels notikums grupas dzīvē, tāpēc albuma prezentāciju gaidām ar lielu nepacietību. Svētkos vēlamies satikt savus klausītājus, fanus, atbalstītājus un visus, kas ir kopā ar mums kopš pirmās dienas vai kas vēl ir tikai ceļā, lai sāktu draudzību ar mums, noklausoties mūsu jauno albumu. Tāpēc aicinām visus būt kopā ar mums šajā nozīmīgajā mirklī – albuma prezentācijas koncertā, lai kopā dziedātu un priecātos. Būs foršs vakars un vēl jaunumi no mums. Tiekamies!"

Kopš pirmā grupas albuma "Priekšpilsētas" iznākšanas ir pagājuši divi nozīmīgi gadi grupas attīstībā, kas atstājuši vēsturiskus nospiedumus Latvijas mūzikā. Grupa koncertējusi dažādās Latvijas vietās, kā arī 2018. gada februārī grupas dziesma "Just Fine" ieguva otro vietu televīzijas šovā "LTV Supernova" un kļuva par mēneša straumētāko dziesmu Latvijā. 2018. gada vasarā Sudden Lights uzstājās tūkstošu klausītāju priekšā, iesildot grupu "Prāta vētra" viņu koncertturnejā "Skārda bungu tūre".