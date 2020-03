Noklausies! 'Super Besse' piedāvā otro dziesmu no gaidāmā albuma

Baltkrievu duets "Super Besse" 3. martā izdod jaunu dziesmu "Ozhog" (Apdegums) no trešā studijas albuma "Un Rêve", kas nāks klajā 13. martā, un aicina uz koncertu Rīgā, portālu "Delfi" informē grupas izdevēji no "I Love You Records".

"No visām albuma dziesmām "Ozhog" ir tuvākā klasiskajam postpanka skanējumam, tomēr ar mūsdienīgu elektroniku un neierastām perkusijām izskaņā. Strādāt ar šo dziesmu bija ļoti patīkami, bet vēl jo patīkamāk ir to spēlēt koncertā. Es teiktu, ka šī ir viena no labākajām dziesmām albumā," stāsta "Super Besse" dziedātājs un ģitārists Maksims Kuļša.

Lai gan "Super Besse" trešais studijas ieraksts "Un Rêve" nāks klajā 13. martā, tā pirmizrāde jau ir notikusi 26. februārī Klermonferānā, Francijā. Albuma prezentācijas koncerts Rīgā notiks 20. martā klubā "One One".

Kā raksta izdevēji, jaunajā albumā "Super Besse" radījuši no iepriekšējiem ierakstiem atšķirīgu skanējumu, sapludinot zemas frekvences tehno bītus, drosmīgu basa līniju, nervozu ģitāru un attālinātu vokālu. Teksti krievu valodā skar eksistenciālas tēmas – pašidentifikāciju un pārdomas par pastāvēšanu mūsu mazajā pasaulē. Tomēr, pat nezinot krievu valodu, klausītājs sajutīs brīdinošu vēstījumu, pateicoties trauksmainajiem deju ritmiem.

Albums "Un Rêve" ir ieskaņots Berlīnē un Minskā. Tāpat kā iepriekšējos "Super Besse" studijas ierakstus "63610*" (2015) and "La Nuit*" (2017), to izdod Latvijas apgāds "I Love You Records".

No 13. marta albums būs pieejams visas populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs, kā arī vinila platē, pie tam vinilam būs divas versijas – ierastajā melnajā krāsā un ierobežotā tirāžā tumši zilā krāsā. Pirms nedēļas grupas dalībnieki Maksims Kuļša un Aleksandrs Siņica bija ieradušies Rīgā, lai parakstītu limitētās tirāžas plates un katrai no tām pievienotu unikālu fotogrāfiju no "Super Besse" arhīva. Pēc albuma izdošanas "Super Besse" gatavojas doties turnejā pa Eiropu, Krieviju un Latīņameriku.

"Super Besse" izveidojās pirms sešiem gadiem Baltkrievijā kā post punk/coldwave apvienība un ir koncertējusi Eiropā, Krievijā un Ķīnā, visur iegūstot jaunus klausītājus un saņemot atzinīgas atsauksmes no kritiķiem. Viņu dziesma "Holod" ir iekļauta filmā "Hotel Mumbai", kas uz lielajiem ekrāniem iznāca 2019. gadā.