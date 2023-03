Šī gada 21. martā dienasgaismu ieraudzīja čellu trio "Melo-M" un dziedātājas Dināras Rudānes jaunākais ieskaņojums – dziesma "Atver acis un sirdi".

Kā "Delfi" informē "Melo-M" līderis Kārlis Auzāns, dziesma tapusi par godu Dauna sindroma dienai. Dziesmas tekstu radījusi dramaturģe un rakstniece Rasa Bugavičute-Pēce, mūzikas autors – komponists Kārlis Auzāns, savukārt videoklipā dziesmu iedzīvinājis režisors Emīls Alps.

Projekts aicina sabiedrību paraudzīties uz cilvēkiem ar invaliditāti no cita skatpunkta – viņi, kuri ikdienā tikpat kā neparādās uz ielām, veikalos, koncertos, muzejos, pēkšņi kļūst par daļu no mākslas darba, izpludinot robežu starp to, kas drīkst būt māksla un kas – nedrīkst. Dziesma mudina skatīties sev apkārt ar atvērtu sirdi, pamanot, cik daudz kopīga mūsos ir un cik skaista ir dažādība.

Rasa Bugavičute-Pēce atzīmē: "Dziesma ir aicinājums nolikt malā aizspriedumus un ieraudzīt ikvienā mūsu līdzcilvēkā sevi. Jo mēs visi esam līdzīgi, mēs visi gribam, lai mūs mīl un pieņem, un saprot, un sniedz iespēju sevi realizēt, neatkarīgi no mūsu hromosomu skaita vai zeķu krāsas."

Savukārt režisors Emīls Alps norāda: "Es ticu, ka cilvēki ar Dauna sindromu nav tikai "pelēkā masa" – viņi ir spilgtas personības ar saviem sapņiem un nerimstošu enerģiju. Bija patiess prieks redzēt videoklipa varoņu aizrautību, rādot savus hobijus, kā arī sajust cilvēcību un rūpes no mūsu filmēšanas komandas puses."

21. marts ir Pasaules Dauna sindroma diena. Dauna sindroms ir biežākā no ģenētiskajām izmaiņām, un tas rodas, ja cilvēkam šūnu dalīšanās procesā izveidojas 47 hromosomas tipisko 46 vietā. Latvijā ir gandrīz 1300 cilvēku ar Dauna sindromu, un vairāk nekā 400 no viņiem ir bērni. Cilvēki ar Dauna sindromu var dzīvot patstāvīgi, strādāt un veidot ģimenes, ja dzīves laikā saņem nepieciešamo atbalstu.

Mikroskopā hromosomas izskatās pēc īsākām un garākām zeķītēm, tāpēc pasaulē Dauna sindroma dienu atzīmē, velkot kājās nesaderīgas zeķes – tas ir vienkāršs un pozitīvs veids, kā parādīt savu atbalstu ikvienai ģimenei, kurā dzīvo cilvēks ar Dauna sindromu.

"Ir svarīgi runāt par jautājumiem, no kuriem lielākajai daļai sabiedrības gribas novērsties. Tikpat svarīgi ir darīt to vieglā, atbalstošā veidā, lai veicinātu dziļāku izpratni un parādītu, ka funkcionāli traucējumi nav nepanesama dzīves nasta. Esmu pārliecināta, ka šis darbs dzīvos ilgu mūžu, katrreiz klausītājam un skatītājam atgādinot, ka ikviens no mums vispirms ir cilvēks," teic projekta vadītāja, biedrības "Dauna sindroms Latvija" valdes locekle Velga Polinska.

21. martā dziesma izskanēja un turpinās skanēt lielākajās Latvijas radiostacijās, savukārt klipu skaties Melo-M oficiālajā "Youtube" kanālā, kā arī sociālajos medijos.