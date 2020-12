Gada izskaņā mūziķis Taurud laidis klajā jaunu dziesmu - "I'm Changing". Dziesmas nosaukums atsaucas uz pārmaiņām, ko šobrīd piedzīvo ne tikai dziesmas autors, bet noteikti liela daļa sabiedrības.

Taurud stāsta: "To, vai pasaulei, kādu to zinājām līdz šim, pienācis gals nezinu, bet jūtu, kas virmo gaisā. Caur mani vienmēr plūst visuma enerģija un informācija. Kā būs? Tas vēl ir tikai laika jautājums. Jūtu, ka pārmaiņas notiek gan manī, gan it visā man apkārt. Šobrīd ir svarīgi ņemt "stūri" mums katram savās rokās un savu kuģi ar pārliecību vest pretī gaismai. Tāpēc arī šī dziesma. Tā ir mantra, kas dos spēku šai ceļā un, ko atkārtot un atkārtot."

Mēs katrs gada laikā piedzīvojam visādas pārmaiņas uz ko labpatīkas gada izkaņā atskatīties, tad, lai šis mirklis ir vēl īpašāks. Dziesmas "I'm Changing" melodijā var just arī Ziemassvētku noskaņu. Tā tapusi sadarbībā ar Tomu Stottu no Mančestras grupas "LUX". Toms Stotts piedalās visu "Taurud"'skaņdarbu tapšanas procesā un būs aktīvi iesaistīts arī turpmāk.

Jaunajā gadā no 'Taurud' un viņa komandas tiek solītas jaunas dziesmas. Atgādinām, ka mūziķis savu aktīvo darbību uzsāka augustā ar dziesmu – "I Keep Loving You", tai sekoja "I've Been Carrying My Past Lives With Me", bet "I'm Changing" ir 2020. gada speciālizlaidums gada izskaņā. "Šaja dziesmā esmu pateicis to, kas šobrīd ir vissvarīgākais", tā Taurud.

Tā ir pieejama "Spotify", "Apple Music", "Bandcamp" un citās platformās.