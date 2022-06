Šodien, 1. jūnijā pašmāju grupa "The Bad Tones" mūzikas straumēšanas un lejupielādes platformās publiskojusi jaunu singlu "Sunny Side" no drīzumā gaidāmā mazalbuma "Back Together Forever", kas tapis apvienības dalībniekiem atgriežoties dzimtenē.

Dziesmas tekstā ietērptas pārdomas, kas rodas, kad uz mirkli mēdzam būt tieši tik priecīgi, ka dažādi ikdienas šķēršļi liekas maznozīmīgi un citreiz pat grūti noticēt to esamībai. Skaņdarba vēstījums ir vēlējums biežāk nonākt šādos mirkļos un rast prieku vienkāršās ikdienišķās situācijās. "Pastaiga pa ielas saulaino pusi burtiski liek man smaidīt. It īpaši ejot tieši pretim saules stariem. Es samiedzu acis un saprotu, ka jancīgam smaidiņam cauri izlaužas manu zobu atspīdums. Es vēlos kaut man būtu vienkāršāk nēsāt saulesbrilles, jo ikdienā jau esmu apbruņojies ar optiskajām brillēm," tēlaini par singlu izsakās grupas bundzinieks Kalvis.

Jaunais skaņdarbs ir tapis apvienības ikgadējās radošās nometnes ietvaros un vēlāk pašu ierakstīts studijā "Red House", Rīgā. Ierakstā piedalījies arī taustiņinstrumentālists Teodors Kerimovs. Dziesmu producējis un miksējis Jaspers Ras (Jasper Ras) un masterējis Rengerts Eginks (Rengert Eggink), kas ir grupas draugi un sadarbības partneri no studiju laikiem Nīderlandē.

Singls "Sunny Side" ir viena no piecām kompozīcijām, kas iekļautas 29. jūnijā gaidāmajā mazalbumā "Back Together Forever". "EP nosaukums "Back Together Forever" runā pats par sevi. Paši to uzskatām par pagrieziena punktu mūsu pastāvēšanas vēsturē. Iespējams ne gluži skaņas vai kādā citā muzikālā ziņā, bet pavisam noteikti grupas dinamikā. Šis ir pirmais ieraksts, kas veikts visiem apvienības dalībniekiem atrodoties kopā vienā valstī, vienā pilsētā, vienā studijā. Un te būtiski piebilst, ka esam satikušies jau desmit gadus atpakaļ," stāsta Edvards.

Dabas un blūza iedvesmotā apvienība izveidojusies 2012. gadā, bet nosaukumu "The Bad Tones" ieguvusi 2017. gadā. To pārstāv Edvards Broders (balss, ģitāra, taustiņinstrumenti), Rūdolfs Ozols (balss, ģitāra, taustiņinstrumenti), Alberts Levics (balss, basģitāra) un Kalvis Sležis-Zaļkalns (balss, bungas). Līdz šim "The Bad Tones" laiduši klajā EP "Bad Tunes" (2018), studijas albumu "Is It Good Enough?" (2019), dzīvā ieraksta albumu "Ezera Skaņas" (2020), kā arī dziesmu "Nest", kas arī iekļauta gaidāmajā mazalbumā.