Noklausies! 'The Coco’nuts' izdod trešo albumu un aicina uz koncertu

Pašmāju grupa "The Coco'nuts" laiž klajā trešo studijas albumu "Forward Back" un aicina uz albuma prezentācijas koncertu 15. oktobrī kultūrvietā "Tu Jau Zini Kur". Par albuma vēstnesi ir kļuvusi auss, šādi norādot uz grupas ieklausīšanos savu klausītāju un pasaules balsī.

"Albums "Forward Back" ir pagrieziena punkts grupas attīstībā. Kompozīcijas ir koncentrētākas un kodolīgākas. Esam centušies vairāk ieklausīties sevī, pasaulē un mūsu klausītājos, lai radītu mūziku, kas tieši atspoguļo laiku, telpu un vietu, kurā atradāmies pēdējos trīs gadus. Esam eksperimentējuši, kāpuši ārā no savas komforta zonas – tie ir bijuši skaņu meklējumi elektroniskās mūzikas pasaulē, jauna producenta piesaiste un lielāka visu grupas dalībnieku iesaiste radošajā procesā. Albuma dziesmas tapa vairāku radošo nometņu laikā, un tās variē no "pavisam viegli un plūstoši", līdz "ilgu diskusiju, eksperimentu rezultāts" radītiem skaņdarbiem"", par albumu stāsta grupas bundzinieks Artūrs Strautmanis.

Albumā ir desmit dziesmas, tostarp pēdējo divu gadu laikā publicētās dziesmas "See You Dance Again", "Mūsu Zeme", "Talking With Myself", "In and Out of the Dark", ar ko grupa startēja Eirovīzijas nacionālās atlases konkursā "Supernova", kā arī dziesma "Getting Dark", kuras videoklips ir nominēts 2022. gada Rīgas Starptautiskā kino festivāla (Riga IFF) Baltijas mūzikas videoklipu konkursam.

Albums ierakstīts studijā pie skaņu režisora Toma Lismenta, skaņdarbi tapuši, sadarbojoties ar producentu Edvardu Broderu, producentu Reini Žodžiku un perkusionistiem Rafaelu Nasimentu (Rafael Nascimento) un Migelu Ernandess Hiraldi (Miguel Hernandez Giraldi). Albuma vizuālo noformējumu veidojusi Monta Kurme.

Albuma prezentācijas koncerts notiks kultūrvietā "Tu Jau Zini Kur", Rīgā, Tallinas ielā 10-5, 15. oktobrī pulksten 20.00. Grupa izpildīs visas jaunā albuma dziesmas, klausītājus sagaidīs audiovizuāls koncerts ar dažādiem pārsteigumiem.

"The Coco'nuts" mākslinieki ir smēlušies iedvesmu fanka mūzikā un indī, blūzrokā un džezā. Muzikālās gaitas grupa uzsāka 2012. gadā, un līdz šim izdots minialbums jeb EP "Appetizer" 2014. gadā, studijas debijas albums "Amid Opposites" 2016. gadā un otrais studijas albums "No Other Way Out" 2018. gadā. Līdzšinējā grupas darbībā muzicēts ne mazums vietējos, kā arī ārvalstu festivālos un pasākumos.