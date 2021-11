Grupa "U2" pēc divu gadu pārtraukuma laidusi klajā jaunu dziesmu "Your Song Saved My Life". Jaunais hits, kurā pasaulslavenie īru mūziķi runā par mūzikas milzīgo spēku, publicēts novembra sākumā un būs iekļauta animācijas filmas "Sing 2" skaņu celiņā.

Īsi pirms dziesmas publicēšanas, grupa debitējusi arī "TikTok", tur sniedzot nelielu ieskatu, kā skan jaunais singls.

Publisku pirmizrādi dziesma piedzīvoja BBC Radio 2 šā gada 3. novembrī. Šis ir pirmais jaunais singls kopš dziesmas "Ahimsa", kas iznāca 2019. gadā.

"Sing 2" būs arī "U2" dziedātāja Bono debija kā animācijas filmas balsij – viņš ierunājis rokzvaigznes-vientuļnieka lauvas Kleja Kaloveja tēlu.

Pilnā apjomā "Sing 2" skaņu celiņš pie klausītājiem nonāks 17. decembrī, bet pati filma pirmizrādi piedzīvos šā gada Ziemassvētkos.

Šomēnes aprit arī 30. gadi kopš iznācis viens no "U2" klasiskajiem albumiem – "Achtung Baby". Tāpēc grupa platformā "TikTok" savus fanus iepriecinājusi ar dažiem koncertu fragmentiem no 80. un 90. gadiem.

Līdz šim jaunākais "U2" albums "Songs of Experience" iznāca 2017. gada decembrī. 2018. gadā grupa devās albuma veicināšanas pasaules turnejā "Innocence and Experience", bet 2019. gadā ar turneju Āzijā, Austrālijā un Jaunzēlandē turpināja sava albuma "The Joshua Tree" 30. jubilejas koncertturneju.