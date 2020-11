Atbalstot labdarības maratonu "Dod pieci!", kura tēma šogad ir vardarbības mazināšana ģimenē, vairāk nekā divdesmit Latvijā un pasaulē pazīstamu mūziķu radījuši tā oficiālo himnu "Es zinu, Tu esi".

Kā portālu "Delfi" informē Latvijas Radio pārstāvji, himnas vārdus sarakstījusi Inga Cipe, mūziku Jānis Šipkēvics, bet tās ierakstā piedalījušies dažādu mūzikas žanru mūziķi – Iveta Apkalna, Renārs Kaupers, Ksenija Sidorova, Linda Leen, Kristīne Balanas, Intars Busulis, Valters Pūce, Laima Jansone, Aija Andrejeva, Dons, Reinis Sējāns, Ralfs Eilands, Māra Upmane-Holšteine, Jānis Aišpurs, Goran Gora, Evija Vēbere, "Tautumeitas", Aminata, Agnese Rakovska, Patrisha, "Carnival Youth", Viņa.

"Grūti aprakstīt to saviļņojošo sajūtu brīdī, kad savus gara brāļus un māsas izdodas savienot kopīgā balsī, lai pavēstītu kaut ko patiešām būtisku. Pāri muzikālām stilistikas un satura robežām šeit atklājas, ka pilnīgi ikkatrs Latvijas sabiedrībā esam saistīti ciešām saitēm. Es ceru, ka šis skaņu kopums būs kā ceļmallapa uz pušuma, kas ilgi gaidījis uzmanības staru. No sirds vēlos pateikties arī dziesmas vārdu autorei Ingai Cipei," saka mūzikas autors Jānis Šipkēvics.

Dziesmas video veidojusi Latvijas Televīzija, režisores Zanes Gargažinas vadībā. Vadošais operators – Mārtiņš Šalmis.

Jau ziņots, ka labdarības maratons "Dod pieci!" notiks no 17. līdz 23. decembrim, kad tradicionāli īpaša stikla studija Doma laukumā kļūs par centrālo labdarības maratona vietu, no kuras notiks radio un televīzijas tiešraides, aicinot ziedot palīdzības sniegšanai cilvēkiem, kuri vēlas izrauties no vardarbīgām attiecībām.

Jau šobrīd ir iespēja ziedot labdarības maratonam "Dod pieci!" "ziedot.lv" mājas lapā. Sabiedrības saziedotie līdzekļi 100% apmērā caur "ziedot.lv" nonāks to cilvēku rīcībā, kas cietuši no vardarbības.

Akcijas rīkotāji atgādina, ka statistikas dati liecina – katra trešā sieviete Latvijā atzinusi, ka ir piedzīvojusi fizisku vai seksuālu vardarbību ģimenē. Tas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksa vērtējums vardarbības jomā Latvijai ir 38,2, kas ir augstāks nekā vidēji Eiropas Savienības valstīs (27,5).

Latvijā sievietes biežāk nekā vidēji Eiropas Savienībā cietušas no fiziskas vardarbības sekām – 84 % sieviešu, kuras pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas ir piedzīvojušas fizisku un/vai seksuālu vardarbību, tās rezultātā saskārās ar veselības problēmām, psiholoģisku vardarbību piedzīvoja atkārtoti no esošā vai bijušā partnera, kā arī retāk ziņoja par vardarbības gadījumu, liecina Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksa dati.

Spriedzes dēļ Covid-19 ārkārtas situācijas laikā, pavasarī par 35% pieauga policijas izsaukumu skaits uz ģimenes konfliktiem: dienā bija vidēji 32 izsaukumi, bet pērn 21.

Jau piekto gadu labdarības maratona draugi dāvina oficiālo "Dod pieci!" himnu, kas spilgti atspoguļo katra gada tematiku. Gandrīz ik gadu labdarības maratona himna bijusi arī visbiežāk izvēlētā dziesma apmaiņā pret ziedojumu, raksta Latvijas Radio pārstāvji.

Sabiedrisko mediju labdarības maratons "Dod pieci!" pastiprināti pievērsušies vardarbības tēmas aktualitātei sabiedrībā – sarežģītam un daudzslāņainam tematam, runājot gan par emocionālo, fizisko, finansiālo un cita veida vardarbību ģimenes locekļu starpā, gan par sekām un rīcības scenārijiem, lai dotu iespēju sākt dzīvi no jauna. Maratona laikā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti ātrās reaģēšanas jeb krīzes fondam, sniedzot finansiālu atbalstu cilvēkiem, galvenokārt sievietēm un bērniem, kas grib izrauties no apburtā loka – aiziet no vardarbīgām attiecībām –, bet nespēj to izdarīt atbalsta trūkuma dēļ.

"Dod pieci!" ir unikāls labdarības formāts – īsi pirms Ziemassvētkiem pilsētvidē, Doma laukumā, darbosies īpaša Stikla studija, kurā Latvijas Radio 5 – Pieci.lv dīdžeji sešas diennaktis dalīsies ar cilvēku pieredzes stāstiem, ekspertu viedokļiem un atskaņos ziedotāju izvēlētas dziesmas. "Dod pieci!" jau septīto gadu mediju dienaskārtībā ceļ neērtas tēmas, iestājoties par cilvēciskāku vidi un pārmaiņām sabiedrībā.

Labdarības maratons "Dod pieci!" ir daļa no starptautiska projekta "Serious Request", kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā.