Pašmāju rokmūzikas projekts "Vein of Gold" publicējis dziesmas "Against the Grain" videoklipu vienā no lielākajiem neatkarīgās mūzikas "YouTube" kanāliem – "BlankTV".

"Vein of Gold" ir rokmūzikas projekts, kura daiļradē skan arī alternatīvā kantrī, blūza un folk elementi. To 2019. gadā aizsāka latviešu vokālists un multi-instrumentālists J. Osma. Gadu vēlāk tika izdots debijas singls, bet vairāku individuālu un globālu iemeslu dēļ projekts nonāca dīkstāvē.

Kā "Delfi" vēsta mūziķis, pa šo laiku tika sarakstīts daudz jaunu skaņdarbu, bet šā gada 12. decembri var uzskatīt par projekta atdzimšanas laiku, kad tiek izdarīts iepriekš nepaveiktais un projekts virzās uz priekšu.

Video tapa kādā nomaļā vietā Kurzemē ar draugu palīdzību. Galveno filmēšanu veica Pēteris Upacers. Osma saka īpašu paldies arī pārējiem cilvēkiem, kas bija klātienē, par atbalstu un jauki pavadītu vakaru.

