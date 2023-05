"Very Cool People" kopā ar dziedātāju Paulu Saiju laiduši klajā jaunu, grupai līdz šim neraksturīgu singlu "Rikšiem", kā arī tā videoklipu.

Tas ieturēts klasiskās, jumtu un basa sistēmas raujošās folkelektrodžeza tradīcijās, vēsta grupas pārstāvis Kaspars Zaviļeiskis.

Dziesmā Paulai pie vokālā mikrofona pievienojas arī grupas "Very Cool People" tromboniste Laura Rozenberga. No šī brīža Laura grupā tiek dēvēta par MC Teicēju.

""Rikšiem" ir oda cilvēka rakstura spēkam un neatlaidībai," komentē MC Teicēja. "Lai dzīve virzītos uz priekšu un notiktu izaugsme, ir jāņem groži savās rokās un vienkārši jādara. Brīnumu gaidīšanu dažkārt ir jāatstāj pasaku pasaulei."

"Mūs tik ļoti iedvesmoja vasarīgās precību tautasdziesmas teksts un skanējums, ka savā versijā atstājām no tās visefektīgākos akcentus – pirmās divas teksta rindas un divas taktis no oriģinālās melodijas," uzsver aranžējuma līdzautors un "Very Cool People" līderis Elvijs Grafcovs.

Dziesmas videoklipu veidojis Arvis Belovs. Scenārija autori ir paši grupas dalībnieki. Arī video veidots par precību tematiku – meitenes Paula un Laura ar savu uzticamo bērīti - divriteni dodas Rīgas ielās līgavaiņus lūkoties, pa ceļam satiekot visdažādākos Latvijā mītošos stereotipu iemiesotājus.

"Mēs esam no Latvijas un vienmēr ar to ļoti lepojamies," uzsver Elvijs. "Esam ievērojuši, ka Latvijas radiostacijās mūsu skaņdarbus visvairāk atskaņo tieši vasaras saulgriežu laikā, tādēļ vēlējāmies vēl vairāk panākt ētera cilvēkiem pretī un vismaz nedaudz pievērsties pseidofolklorai. Tas ir tāds stils, kurā tiek samiksētas mūsu radošās izpausmes latviešu folkloras virzienā ar visīstenāko folkloru un deviņdesmito gadu deju mūzikas skanējumu, kas tagad atkal ir modē!"

""Rikšiem" tapšana man bija ļoti aizraujošs process, pašai atklājot jaunus sevis un savas balss aspektus," piebilst Paula Saija. "Dziesmā liela nozīme ir mūsu pašu, latviešu, etniskajai kultūrai, kas šoreiz ieguvusi pavisam jaunas krāsas."

Dziesmu radījuši Elvijs Grafcovs, Māris Jēkabsons, Paula Saija, Laura Rozenberga un Jānis Kalve, izmantojot tautasdziesmas "Rikšiem bērīt' es palaidu" motīvus. Producenti ir Elvijs Grafcovs un deviņdesmito gadu deju un elektroniskās mūzikas leģenda Jānis Kalve.

Dziesma ierakstīta "Very Cool Studio", "Labo ierakstu studijā" un "Ciemupes Production". Skaņas miksu un māsterversiju radījis Jānis Kalve.