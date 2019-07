Baltijas koncertgrafika karstumā grupa "Very Cool People" kopā ar Latvijas soulmūzikas dziedātāju Kristīni Prauliņu izdod jaunu singlu "Come Along", kas ir no grupas jaunā albuma "Caution! Contains Words!".

Dziesmai tapis arī animēts lirikas videoklips, kura autors ir mākslinieks Raitis Kalniņš. Viņš veidojis arī grupas jaunākā albuma "Caution! Contains Words!" vizuālo noformējumu. Pirms tam VCP jau izdevusi singlus "We Should Dance" kopā ar Kristīni Prauliņu, "This Mess" kopā ar Evilenu Protektori, kā arī par īstenu radio hitu kļuvušo "Pa apli", kas tapis kopā ar Kristīni un reperiem ansi un Edavārdi.

"Šī noteikti ir visvasarīgākā dziesma no mūsu jaunā albuma un tā noteikti varētu kļūt par vasaras saundtreku tiem, kuri plāno doties romantiskos braucienos apkārt Latvijai vai apmeklēt šīs vasaras festivālus," par jauno singlu saka VCP līderis Elvijs Grafcovs.

Singla ierakstā piedalījās: Kristīne Prauliņa (vokāls), Oskars Ozoliņš (trompete), Māris Jēkabsons (tenorsaksofons), Kristaps Lubovs (baritonsaksofons), Laura Rozenberga (trombons), Elvijs Grafcovs (ģitāra), Māris Vitkus (taustiņinstrumenti), Andris Kauliņš (taustiņinstrumenti), Valters Sprūdžs (bass) un Andris Buiķis (sitaminstrumenti).

Grupa šā gada vasaras tūrē pa Baltijas valstīm un arī Vāciju devusies vienlaikus ar trim dažādām koncertprogrammām. Ārpus Latvijas robežām VCP koncertē vēl ar 2017. gada albuma "Heya Some Kind of Fish…" skaņdarbiem, toties lielākajā daļā Latvijas koncertu grupa izpilda jaunā albuma "Caution! Contains Words!" kompozīcijas. Trijos festivālos – "Tintes svētkos" Valmierā, "Saulkrasti Jazz" un "Summer Sound" Liepājā - būs dzirdama īpaša koncertprogramma "Pa apli" kopā ar reperiem Edavārdi un ansi, kā arī Kristīni Prauliņu. Tajā iekļautas daudzas kopdziesmas gan Kristīnei ar Edavārdiem, gan abiem reperiem, gan arī visiem trim kopā. Tajā skaitā pavisam jaunas, publiski vēl maz dzirdētas kopdziesmas.

"Very Cool People" vasaras koncertgrafiks:

11. maijs – "Dubultu karnevāls" (Dubulti, Latvija), koncertprogramma "Pa apli",

18. maijs – Muzeju nakts (Liepāja, Latvija), "Caution! Contains Words!",

25. maijs – "Görlitz Jazz Festival" (Gerlica, Vācija), "Heya! Some Kind of Fish…",

1. jūnijs – "Gaujas svētki" (Ādaži, Latvia), "Caution! Contains Words!",

6. jūlijs – "Bliuzo Naktys" (Varņi, Lietuva), "Heya! Some Kind of Fish…",

13. jūlijs – "Tintes svētki" (Valmiera, Latvija), "Pa apli",

16. jūlijs – "Saulkrasti Jazz" (Saulkrasti, Latvija), "Pa apli",

27. jūlijs – "Positivus" (Salacgrīva, Latvija), "Caution! Contains Words!",

1. augusts – "Muzikālais augusts Daugavpilī" (Daugavpils, Latvija), "Caution! Contains Words!",

2. augusts – "Augustibluus" (Hāpsalu, Igaunija), "Caution! Contains Words!",

3. augusts – "Summer Sound" (Liepāja, Latvija), "Pa apli",

9. augusts – "Pasaules čempionāts rollerslēpošanā" (Madona, Latvija), "Caution! Contains Words!",

22. augusts – "Origo Summer Stage" (Rīga, Latvija), "Caution! Contains Words!",

24. augusts –"Siauliai Jazz" (Šauļi, Lietuva), "Caution! Contains Words!"