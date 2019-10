Noklausies! 'Very Cool People' izdod singlu kopā ar Edavārdiem, ansi un Kristīni Prauliņu

Latvijas džezfanka grupa "Very Cool People" (VCP) izdevusi jaunu hiphopa stilistikā ieturētu singlu "Labirints" kopā ar reperiem Edavārdi un ansi, kā arī soulmūzikas dziedātāju Kristīni Prauliņu, portālu "Delfi" informē apvienības pārstāvji.

Šis ir jau otrais VCP hiphopa singls latviešu valodā pēc Latvijas radiostacijās lieliskus panākumus guvušā "Pa apli". Jaunā dziesma tapa, kad iesaistītie mūziķi nolēma veidot kopīgu tāda paša nosaukuma koncertprogrammu. "Labirints" tika ieskandināts vasaras festivālos un, vērojot klausītāju pozitīvo reakciju, kļuva skaidrs, ka šo dziesmu jāiemūžina un jāizdod kā singlu.

Līdz ar dziesmu tiek prezentēts arī animēts videoklips, kura darbība notiek tāda paša nosaukuma datorspēlē "Labirints": Edavārdi ir pazudis labirintā un ansis kopā ar Kristīni Prauliņu dodas viņu meklēt, bet ceļā stājas VCP mūziķi – ļaunie spoki, kuri vēlas sagūstīt galvenos varoņus un atstāt Edavārdus labirintā uz visu mūžu. Video veidojis jau vairāku grupas klipu autors Valdis Krūmiņš, bet animētos tēlus – grafiskais dizainers Mārtiņš Zaļūksnis.

It kā ar to vēl nebūtu gana, jaunajam singlam tik tiešām izveidota arī datorspēle "Labirints". Tajā katrs var izvēlēties, vai viņš grib būt Edavārdi, ansis vai Kristīne Prauliņa, un doties uzdevumā savākt visas bumbas, taču jārēķinās ar to, ka ceļā stāsies jau minētie ļaunie tēli – spoki, kuri diezgan konkrēti izskatās pēc grupas VCP dalībniekiem. Spēli izstrādājis Nauris Kolmanis kopā ar Mārtiņu Zaļūksni.

Foto: Agnese Tauriņa

Tas tapis vairākās ierakstu studijās – "Very Cool Studios" ierakstu veica Andris Buiķis un Elvijs Grafcovs, "Meduza Sound" studijā Edgars Skrāģis, bet "Dirty Deal Audio" studijā Ansis Kolmanis. Jauno dziesmu miksēja skaņu inženieris Toms Lisments, bet māsterversija sūtīta uz Ņujorku, ASV, kur "ARF Mastering" studijā gala apstrādi veica ar grupu jau iepriekš strādājušais Alans Silvermans.

Tikmēr VCP izziņo arī faktu, ka februārī nāks klajā albums ar nosaukumu "Koncertprogramma pa apli", kas tika ierakstīts šā gada vasarā, kad grupa, Edavārdi, ansis un Kristīne Prauliņa kopīgi uzstājās pavisam piecos koncertos: labdarības koncertā "Vienoti par iespēju" (Rīga), "Dubultu karnevālā" (Jūrmalā), "Tintes festivālā"(Valmierā), festivālā "Saulkrasti Jazz"(Saulkrasti) un festivālā "Summer Sound" (Liepāja).

Programmā iekļautas kopdziesmas gan Kristīnei ar Edavārdiem, gan abiem reperiem, gan arī visiem trim kopā. Visām kopdziesmām "Very Cool People" mūziķi izveidoja jaunus aranžējumus, kas ieturēti labākajās fanka, soula un hiphopa mūzikas tradīcijās. Tāpat programmā un attiecīgi jaunajā albumā iekļautas arī pavisam jaunas, publiski vēl maz dzirdētas kopdziesmas.

Savukārt 28. martā šo programmu klātienē būs iespēja dzirdēt un redzēt grupas lielkoncertā "Hanzas peronā". Biļetes jau pārdošanā interneta servisā aula.lv.