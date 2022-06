Grupa "Very Cool People", gatavojoties savas jaunās koncertprogrammas "Very Cool Summer" prezentēšanai 30. jūnijā festivālā "Rīgas Ritmi", laiž klajā pirmo singlu "Viens otram pretī" no nākamgad gaidāmā dziesmu albuma ar dziedātāju Paulu Saiju.

Kā "Delfi" informē grupas pārstāvji, jaunās dziesmas mūzikas autors ir grupas baritonsaksofonists Kristaps Lubovs, bet teksta autore – Elīna Sproģe. Ierakstu producēja grupas "Very Cool People" vadītājs Elvijs Grafcovs un tas veikts gan "Ciemupes Production", gan "Mints Music" studijā pie Tāļa Timrota Rīgas Reformātu baznīcas telpās. Timrots ir arī dziesmas miksa autors, savukārt māsterversiju Ņujorkas studijā "Arf! Mastering" radījis amerikāņu skaņu inženieris Alans Silvermans, kurš piedalījies vairāk nekā 60 "Grammy" balvas ieguvušu vai tai nominētu ierakstu tapšanā, un sadarbojies ar "Very Cool People" arī agrāk.

"Ar Paulu Saiju gatavojam īpašu oriģinālmūzikas programmu, ko pirmoreiz publiski spēlēsim jau šonedēļ festivālā "Rīgas Ritmi"," stāsta Elvijs Grafcovs. "Jaunajā koncertprogrammā būs dzirdama liela daļa no topošajā albumā iecerētajām kompozīcijām, tādēļ tā būs pirmatskaņojumiem bagāta uzstāšanās, kas ir labs izaicinājums mums pašiem."

Jaunās koncertprogrammas dziesmu autori ir paši grupas "Very Cool People" dalībnieki – Elvijs Grafcovs, Māris Jēkabsons, Kristaps Lubovs, Andris Buiķis un Māris Vitkus. Teksti pašiem programmas izpildītājiem, kā arī pieaicinātajiem autoriem tapuši gan angļu, gan latviešu valodā.

"Jaunā dziesma "Viens otram pretī" ir par situāciju, kurā agrāk vai vēlāk nonāk daudzi," jauno singlu komentē Paula Saija. "Tā ir par mūzikas, dūmu un cilvēku pilnu telpu, kurā satiec kādu, kuru pirmajā mirklī nepieņem un pat atgrūd, taču tāpat nojaut, ka šis konkrētais cilvēks vēl spēlēs savu lomu tavā turpmākajā dzīvē. Vai šis stāsts kļūst par divu cilvēku individuālām vai kopīgām atmiņām, tas jau ir paša klausītāja rokās un domās."

Dziesmai radīts arī teksta video, ko veidojuši Valdis Krūmiņš, Jānis Škapars un Oskars Ozoliņš. Video tapis skaņas, gaismas un skatuves nodrošinājuma kompānijas "3S" noliktavā. Tā ir kā liela aizskatuve jeb beksteidžs ar milzum daudz mūzikas tehnikai paredzētām kastēm, kas ir visnotaļ piemērota vide jaunās dziesmas tekstā uzburtajai noskaņai, norāda grupas dalībnieki.

Ar dziedātāju Paulu Saiju "Very Cool People" sadarbojas kopš 2018. gada, kad viņa grupas koncertos piedalījās dažās no dziesmām, tobrīd vēl tikai studējot džeza vokālu Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. 2019. un 2020. gadā Paula devās līdzi grupai arī uz starptautiskajiem festivāliem "Klaipeda Castle Jazz", "Šiauliai Jazz", "Augustibluus" un vēl citiem.

"Tagad ar Paulu esam uzsākuši pavisam nopietnu sadarbību, jo viņa ir kļuvusi par spēcīgu dziedātāju ar savu, oriģinālu balsi, tādēļ mums ir liels prieks par jauno oriģinālmūzikas koncertprogrammu," piebilst Elvijs Grafcovs.

Ar jauno koncertprogrammu "Very Cool Summer" grupa uzstāsies arī 8. jūlijā kultūrvietā "Oldman" Palangā, dienu vēlāk – Jūras svētkos Ventspilī, 17. jūlijā – Lūznavas muižā, 18. augustā – koncertciklā "VEF Jazz Club" Mežaparka Zaļajā teātrī, bet 26. augustā – jaunajā koncertvietā "Wondersala" Andrejostā. Rudenī šī pati programma ceļos uz Vāciju un Čehiju.

Grupas "Very Cool People" sastāvā jaunajā koncertprogrammā piedalīsies: dziedātāja Paula Saija, trompetists un bekvokālists Oskars Ozoliņš, tenorsaksofonists un bekvokālists Māris Jēkabsons, tromboniste un bekvokāliste Laura Rozenberga, baritonsaksofonists un bekvokālists Kristaps Lubovs, ģitārists Elvijs Grafcovs, taustiņinstrumentālisti Māris Vitkus un Andris Kauliņš, basists Jānis Olekšs, bundzinieks Andris Buiķis, kā arī bekvokāliste Kitija Blūma.