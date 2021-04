Muzikālie huligāni “Very Cool People” laiž klajā otro singlu no rudenī gaidāmā albuma “50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism”. Tas saucas “Renegade” un tiek izdots kopā ar līdz šim visatraktīvāko grupas videoklipu.

Jaunais singls ieturēts Latvijas septiņdesmito gadu vokāli-instrumentālās mūzikas estētikā, bagātinot to ar džeza harmoniju un Latvijā augsti vērtēto kora mūziku. Šoreiz gan izvēlēts visām pasaules tautām viegli saprotams teksts: “Bā, bā, bā, bā, bā / Bā, bā, bā, bā, ba, ba, bā…”, ko varētu nodēvēt arī par unikālām, jaunām sketa frāzēm ar pretenziju tapt arhīvētām pasaules mūzikas industrijas apziņā kā latviešu sketam. Par sketu dēvē vokālās džeza mūzikas improvizācijas frāzes bez teksta kādā konkrētā valodā.

“Šo skaņdarbu un klipu veltām visiem Latvijas mūzikas renegātiem, kas pretojās vispār noteiktajām prasībām un klausījās, kā arī paši spēlēja džezu, roku, fanku un instrumentālo neakadēmisko mūziku, uzturot to pie dzīvības no sešdesmitajiem līdz deviņdesmitajiem gadiem,” jauno veikumu zinātniski skaidro grupas “Very Cool People” stūrmanis Elvijs Grafcovs. “Gribam pateikt: “Milzu paldies, renegāti, jūs palīdzējāt izveidot nākamās mūziķu paaudzes un beigu beigās esat arī mums izbruģējuši ceļu Latvijas bezceļu apstākļos!””

Jaunā dziesma ierakstīta leģendārajā “Mints Music Studio”, procesu diriģējot ne mazāk leģendārajam skaņu režisoram Tālim Timrotam. Par miksu parūpējies Andris Buiķis studijā “Ciemupes Production”, bet par māsterversiju – Jānis Kalve “Labo Ierakstu Studijā”.

Videoklipu filmēja un montēja grupas trompetists, kurš nu jau plaši pazīstams arī kā kebabu impērijas magnāts, Oskars Ozoliņš. Idejas izstrādi un režisēšanu uzņēmās paši grupas dalībnieki. Kostīmus krāšņajam videoklipam grupa galvu reibinoši ilgi meklēja Rīgas Kinostudijas apģērbu arhīvā, kā arī grupas oficiālās grimētājas godā ieceltās Lolitas Graudiņas privātajā kolekcijā.

Klips tika filmēts leģendārajā VEF kultūras pilī, kurā mēģinājuši un darbojušies vienlaikus 40 līdz 80 dažādi pašdarbnieku un profesionālie ansambļi, kori, deju kolektīvi un neskaitāmas muzikālās apvienības.

“Kā zināms, šī bija viena no mekām sešdesmito līdz deviņdesmito gadu Rīgas renegātiem un džeza mūzikas entuziastiem,” uzsver Elvijs. “Tieši tāpēc tika atlasītas un izveidotas autentiskas skatuves dekorācijas, šoreiz galvenā dekoratora pienākumus uzticot grupas pianistam Mārim Vitkus, kurš ir ievērojams rokdarbu un aplikāciju papīra mākslas lietpratējs.”

“Renegade” singla komponista Andra Buiķa vārdiem sakot: “Nu, tāda tā ideja, principā nekāda. Vienkārši septiņdesmito gadu mūzikai ir drausmīgi skaista, analoga, silta skaņa, tās ir atskaņas no bērnības, radio un televīzijas saturs, kāds tajā laikā bija.”

Jaunā albuma “50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism” nosaukuma beigu posmā minētie huligāni nav ievērojuši nekādas muzikālās robežas un atļāvušies samiksēt kopā džezu ar klasisko mūziku, Balkānu tautu mūziku ar metālu, surf mūziku ar fanku un soulu, kora mūziku ar klezmeru, kā arī dažādo Latvijā dzīvojošo tautu muzikālo mantojumu.

Jaunā singla ierakstā piedalījās: Elvijs Grafcovs (ģitāra), Māris Jēkabsons (tenora saksofons, balss), Kristaps Lubovs (baritona saksofons, balss), Laura Rozenberga (trombons, balss), Oskars Ozoliņš (trompete, balss), Māris Vitkus (taustiņinstrumenti), Jānis Olekšs (basģitāra) un Andris Buiķis (bungas, balss). Dziesmu miksēja Andris Buiķis un māsterēja Jānis Kalve.