Latviešu vijolnieks Roberts Balanas radījis jaunu aranžiju grupas "Pink Floyd" slavenajai dziesmai "Another Brick in the Wall".

Šis nav pirmais roka vai popmūzikas darbs, kuru jaunā versijā saviem klausītajiem piedāvā Roberts Balanas. Iepriekš viņš veidojis aranžijas tādiem skaņdarbiem kā Bilijas Eilišas "Bad Guy", "AC/DC" "Back in Black", grupas "Queen" dziesmai "Killer Queen" un daudziem citiem. Īpašu uzmanību izpelnījās Balanas aranžējums Eltona Džona dziesmai "I'm Still Standing", kuru savos oficiālajos sociālo tīklu kontos publicēja arī pats dziesmas autors.

Roberts Balanas ir latviešu vijolnieks. Viņš debitēja Londonas Karaliskajā festivāla zālē (Royal Festival Hall)16 gadu vecumā, bet pēdējā laikā mūzikas pasauli pārsteidzis ar saviem virtuozajiem solo vijoles aranžējumiem, kas viņu padarījuši par regulāru viesi "Classic FM", "Scala' un BBC 3 radio stacijās. Roberts ir koncertējis prestižākajās pasaules koncertzālēs, tajā skaitā Vigmora zālē un Karalienes Elizabetes zālē Londonā, Santori zālē Tokijā, Kērnera zālē Toronto. Viņš šobrīd ir viens no sešiem mūziķiem un vienīgais vijolnieks, kas tıka izvēlēts Londonas Karaliskās mūzikas akadēmijas Mākslinieku diploma programmai. Kopā ar Robertu šajā programmā ir arī viņa māsa čelliste Margarita Balanas.