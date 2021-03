Piektdien, 26. martā latviešu mūziķis Raum (īstajā vārdā Reinis Straume) atklāj savu solo karjeru ar pirmo dziesmu un video "Laimīgāks", kas tiek izdots

"Warner Music Baltics" paspārnē.

Šī gada sākumā "Warner Music Baltics" paziņoja par ieceri uzsākt plašāku darbību Baltijas teritorijā, tai skaitā sākt sadarbību ar vietējiem mūziķiem, kā pirmo vārdu minot Reini Straumi, kas būs zināms ar skatuves vārdu Raum. Marta izskaņā, pie klausītājiem nonāk pirmā mūziķa dziesma "Laimīgāks", kas ir pieejama visās mūzikas straumēšanas platformās. Līdz ar dziesmu publiskots dziesmas videoklips, kurā galveno lomu tēlo pats Raum un piedalās aktrise Lelde Dreimane.

Dziesma "Laimīgāks" ir pirmais vēstnesis Raum skanējumam un mūziķa pieteikums muzikālajai darbībai kā solo izpildītājam: "Pirmā dziesma ir mana vizītkarte kā Raum. Lai gan muzikālā jomā esmu jau iepriekš šo to paveicis, manī ir pozitīvs satraukums, jo ar Raum dziesmām es nesu pilnu atbildību par pateikto, izrādu sevi kā solo izpildītāju un dziesminieku tik tiešā veidā kā vēl nekad!"

Pagājušā gada nogalē, ierakstu kompānijas rīkotajā dziesmu rakstīšanas nometnē, kas notika Tallinas Downtown Studios, tika saaicināta starptautiska komanda, lai kopā ar Reini strādātu gan pie jau sarakstīto Raum dziesmu pabeigšanas, gan pie jaunām dziesmām. "Laimīgāks" teksta un mūzikas autors ir pats Raum, bet kā līdzautori dziesmu sarakstījuši arī igauņu autori Karls Kilings (Karl Killing) un Daniels Levijs (Daniel Levi). Savukārt dziesmas producenti ir somu kolektīvs "Los Rollos".

"Dziesma "Laimīgāks" ir par toksiskām attiecībām un to brīdi, kad esi beidzot gatavs no tām izrauties. No vienas puses – paldies par to pašu, un uz (ne)redzēšanos, bet no otras – ja karma otram par pāridarījumiem iekodīs, arī labi. Tīri profilaksei!" stāsta Raum.

Pie dziesmas videoklipa izveides strādāja pašmāju uzņēmums "371 Production", kura komandā ietilpst videoklipa režisors Marks Landmanis, producents un scenārists Bruno Rejs Corns, kā arī oeprators Rihards Dīcis.

"Runājot par video, kopā ar Marku un Bruno nolēmām, ka vajag parādīt kaut ko netipisku tam, ko no manis varētu sagaidīt," stāsta Raum. "Tā radās ideja par mūzikla elementiem klipā un… dejošanās ainām! Man kā nedejotājam ar lielo burtu, tas bija izaicinājums: pirmo reizi mūžā dziedāt un dejot! Milzu paldies visiem, kas piedalījās video tapšanā – filmēšanas komandai, Leldei Dreimanei, trešā plāna aktieriem un draugiem, kā arī horeogrāfei Ievai Biteniecei un dejotājiem."

Raum (īstajā vārdā Reinis Straume) ir mūziķis un dziesmu autors, kurš 2021. gadā piesaka sevi kā solo mākslinieku un ir pirmais latviešu izpildītājs, kurš ir parakstījis līgumu ar mūzikas ierakstu kompāniju Warner Music Baltics. Reinis vairākus gadus ir bijis viens no grupas "Double Faced Eels" vadošajiem dalībniekiem un mūzikas un teksta autors vairākām grupas pēdējo gadu veiksmīgākajām dziesmām (Atspulgs, Liesma/Fire, Viņa nedejo, Kur esi tu?, Neformāts). Ar grupu uzvarēja "Best.Cover.Ever" "YouTube" šovā Losandželosā. Reinis arī kļuva par vienu pašmāju šova "X Faktors" otrās sezonas finālistiem.