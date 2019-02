Jau 2. martā pirmizrādi piedzīvos jauna Latvijas Televīzijas daudzsēriju filma "Sarkanais mežs". Īsi pirms nonākšanas TV ekrānos, publicēta filmas dziesma "Nav laika gaidīt", kuras autors ir Zigmars Liepiņš, portālu "Delfi" informē LTV pārstāvji.

Dziesmas teksta radīšana uzticēta vienam no filmas scenārija autoriem – Matīsam Gricmani, bet to iedziedājis Dailes teātra aktieris Gints Grāvelis.

Zigmars Liepiņš radījis visu daudzsēriju filmas muzikālo noformējumu, bet galvenā dziesma tapa ļoti strauji. "Producentiem lūdzu, lai sagādā tekstu, un pēc 12 stundām tas jau bija uzrakstīts, un tajā pašā dienā es uzrakstīju pavadījumu," stāsta komponists. Viņš priecājas par to, ka Matīsa Gricmaņa teksts uzreiz devis radošo impulsu, kas neatsverami palīdzējis radīt sižetam nepieciešamo skaudrumu. Zigmars Liepiņš arī atzīst, ka, ņemot vērā sižetu, bija skaidrs, ka tituldziesma jāiedzied kādam, kurš nav tipisks Latvijas roka vai popa dziedātājs, tomēr pašam bijis grūti iedomāties kādu, kurš derētu "Sarkanajam mežam".

"Visu, ko es uzrakstu, es, protams, mājās atrādu," atklāj Zigmars Liepiņš. Un tieši komponista sieva – dziedātāja Mirdza Zīvere – ierosinājusi, ka ir jāpaklausās, kā dzied Gints Grāvelis. "Pēc tam mēs satikāmies, tā bija tāda svētīga tikšanās, jo pirmajā sekundē man bija skaidrs, ka jādzied tieši Gintam. Un pēc trim četrām dienām mēs jau iedziedājām. Dieva pirksts," smejas Liepiņš.

Dziesmas teksts ir simbolisks atskats pagātnē. "Es centos domāt par visām tām paliekām no kara, kas cilvēka apziņā var uzmirgot – par "Sarkano miglu", kā nacisti nokristīja pirmo padomju okupācijas režīmu, par bēgļu laivām, kurās cieši saspiedušies svešinieki bēga no sava likteņa, par krastu, kas palika pēdējais, ko cilvēki redzēja atstādami Latviju," stāsta scenārists, dziesmas teksta autors Matīss Gricmanis. Viņš arī pauž gandarījumu, ka komponistam izdevies padarīt skaudrāku tekstā ievīto atsauci uz leģionāru dziesmu "Paliec sveiks, mans mazais draugs!", no kuras pārņemts refrēns "ja nenošaus", ko leģionāri mēdza dziedāt pēc katra piedziedājuma.

Matīss norāda, ka "Nav laika gaidīt" ievada skatītāju tajā pasaulē, kam cauri vedīs daudzsēriju filma. Filma ir stāsts "par karavīru, kurš vienreiz jau zaudējis savu valsti un ģimeni, vēlāk karojis zem sveša karoga, arī tur piedzīvojis zaudējumus un nolemj vēl pēdējo reizi, pretēji jebkādai loģikai, atkal doties karā un šoreiz uzvarēt ienaidnieku, kurš viņam atņēmis visu".

Matīss Gricmanis arī ar nepacietību gaida seriāla pirmizrādi: "Esmu gandarīts par rezultātu, kādu izdevās sasniegt, strādājot pie tik apjomīga seriāla un tik sarežģītas tēmas. Kopā ar Ivo Briedi un Armandu Zvirbuli esam sagatavojuši stāstu, kas ne tikai atklās vienu līdz šim noklusētu Latvijas vēstures lappusi, bet iepazīstinās ar varoņiem, kuri – par spīti liktenim, dažādām varām un politikai – nav gatavi atkāpties savu sapņu priekšā."

Jau vēstīts, ka daudzsēriju filma "Sarkanais mežs" ir viens no pēdējo gadu nozīmīgākajiem televīzijas projektiem Latvijā. To raksturo vēriens, kino kvalitāte un iztirzāto vēsturisko norišu nepārejošā aktualitāte, jo par mūsu neseno vēsturi mākslas valodā ir runāts maz. "Sarkanais mežs" būs skatāms no 2. marta, sestdienās pulksten 21.25 LTV1 un "Replay.lv". Savukārt 1. martā pulksten 21.15 LTV1 un "Replay.lv" būs vērojams stāsts par vērienīgās daudzsēriju filmas tapšanu.

Daudzsēriju filmas "Sarkanais mežs" idejas autors, režisors un mākslinieciskās koncepcijas autors ir Normunds Pucis, scenārija autori – Ivo Briedis, Matīss Gricmanis, Armands Zvirbulis, režisors inscenētājs – Armands Zvirbulis, galvenais operators – Uldis Jancis, vēstures konsultanti – Zigmārs Turčinskis un Inese Dreimane, mūzikas autors – Zigmars Liepiņš, tērpu māksliniece – Evija Džonsone, izpildproducente – Kristīne Āboliņa, producente – Arta Ģiga. Lomās – Jēkabs Reinis, Agnese Cīrule, Jānis Vimba, Dainis Grūbe un citi.

Daudzsēriju filmas "Sarkanais mežs" projekts 2017. gadā uzvarēja LTV izsludinātajā simtgades seriāla projektu konkursā. SIA "Red Dot Media" iepriekš bijusi iesaistīta LTV seriāla "Māja pie ezera" veidošanā, savukārt producentei Artai Ģigai ir pieredze arī citu liela mēroga televīzijas produktu realizēšanā. "Sarkanais mežs" tapis Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.