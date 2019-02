Norisināsies Latvijas mūzikas ierakstu Gada balvas ceremonija 'Zelta mikrofons'

Ar aktuālāko Latvijas mūziķu priekšnesumiem, unikāliem kolektīviem un pirmatskaņojumiem otrdien Dailes teātrī 12. februārī jau 23. reizi tiks pasniegtas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons", portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Svinīgajā ceremonijā līdzās balvu pasniegšanai gaidāmi arī vairāki īpaši priekšnesumi un muzikāli pārsteigumi.

Tieši pirms gada, "Zelta mikrofona" pasākumā, "Very Cool People, Kristīne Prauliņa, Edavārdi un ansis nolēma kopīgi ierakstīt dziesmu "Pa apli", kas rezultātā daudz skanējusi radiostacijās, un otrdien tiks atskaņota arī uz Dailes teātra skatuves kopīgi ar TDA "Līgo" veidotā interpretācijā.

Pirmo reizi uz skatuves apvienosies Latvijas labākie ģitāristi, kas iekļuvuši vairākās "Zelta mikrofona" nominācijās – Aivars Hermanis, Kārlis Zemītis, Mārcis Auziņš, Gints Smukais un Jānis Ruņģis, lai atskaņotu visā ģitāristu vidē gandrīz vai hrestomātisko "Mediterranean Sundance".

Pirmatskaņojumu piedzīvos dziesma "Cilvēks" Ivo Fomina izpildījumā, savukārt Aija Andrejeva kopā ar "GG Choir" atskaņos nepublicēto dziesmu "Bāc", kura līdz šim izskanējusi tikai vienu reizi, albuma "Mēs pārejam uz Tu" prezentācijas koncertā.

Ceremonijā ar priekšnesumiem uzstāsies arī "The Sound Poets", Dons ar Ozolu, "Musiqq", "Dagamba", "Polifauna", "Crazy Dolls". Īpašs būs dziesmas "Walk All Night" atskaņojums "The Hobos" dalībnieku un mūziķu Renāra Kaupera, Ainara Virgas, Normunda Rutuļa, Jāņa Šipkēvica un Arņa Račinska versijā. Savukārt dziesmā "Tu esi labākais" apvienosies Reinis Sējāns, Intars Busulis un šova "X Faktors" dalībnieku koris.

Par pasākuma gaisotni rūpēsies ceremonijmeistari Mārtiņš Daugulis un Kaspars Breidaks kopā ar nominantiem – grupu " Rahu The Fool".

Šogad balvas pretendentu vidū līderi ir grupa "Instrumenti" ar septiņām nominācijām – kategorijās "Popmūzikas albums", "Dziesma", "Koncertieraksts video", "Origo Zelta dziesma", "Radio hits", kā arī divi ieraksti kategorijā "Videoklips". Ar sešiem ierakstiem uz balvām pretendē "Prāta Vētra", kam seko "The Sound Poets", Dons un Ozols – katrs startē četrās kategorijās.

Cremoniju ikviens interesents varēs vērot pulksten 18.30 Kanālā 2, TVplay un skaties.lv, kā arī kanālā LNT pulksten 21.10.

Mūzikas ierakstu gada balvas Zelta Mikrofons 2019 nominanti (alfabētiskā secībā):

Akadēmiskās mūzikas albums:

"Gaismā" - Inga Šļubovska-Kancēviča, Agnese Egliņa, Dita Krenberga, Ēriks Kiršfelds

"Ivanovs. Simfonijas Kamerorķestrim" - Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga"

"Kamersimfonijas" - Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga"

"Liepāja Concerti Vol. I" - Liepājas Simfoniskais orķestris

"Mārtiņš Brauns. Daugava" - Latvijas Radio koris, Sigvards Kļava, Mārtiņš Brauns

Alternatīvās vai indie mūzikas albums:

Ass - Imants Daksis

Ārpus Prātus - Jāņa Ruņģa Klātbūtne

Mitoloģijas - Grupa Sigma

Sirdsbūt - Evija Vēbere

You Look Like a Lost Soul - Polifauna

Mūzikas albums bērniem:

Dziedāt gribu! Dancot gribu! - grupa Skandi un bērni

Mūsos katrā dārgums mīt - Bērnu studija Kukaiņi, Māris Grigalis, Ance Krauze, Vineta Elksne, Ainārs Ančevskis

Paguli vēl - Vineta Elksne

Vilkam tāda dvēselīt - 12 Latvijas bērnu vokālie ansambļi un Roberta Kumsāre, Eremijs Sējāns, Andris Sējāns

Zalta Puče - Folkloras kopa un kapela Vīteri

Džeza, blūza vai soul mūzikas albums:

17 - Klausies. Слушай. Listen

Baltic - Auziņš. Čudars. Arutyunyan

Colors of Summer - Jazzatomy

Klusiklusi - Kaspars Kurdeko, Rūdolfs Macats, Kaspars Vizulis

Round Giya Kancheli - Xylem Trio & Nato Metonidze

Elektroniskās vai deju mūzikas albums:

Eight - Brimstone

Faking Albums - MMMM

Home – Puffin (pafin)

Origonda - Origo Boys

passage - H A : Z E (heiz)

Hiphop mūzikas albums:

Nakts Bērns - Bārda

Nekad nekur - Arturs Skutelis un Tvērumi

Neona pilsēta - Ozols

Nospiedumi - Misters & Nospiedumi

PPTKD (Pasaule Pieder Tiem, Kuri Dara) – Kontraflovs

Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums:

Raimonda Paula dziedāšanas svētki koncertzālē Lielais Dzintars - Raimonds Pauls, Liepājas Simfoniskais orķestris, Valsts Akadēmiskais koris Latvija, Māris Sirmais

The Pagan King – Dažādi izpildītāji

Vēlēšanās - Ieva Akuratere un Aivars Hermanis

Vētra klusumā - Kaspars Zemītis

Visas taisnības - Projekts Visas taisnības

Popmūzikas albums:

Atkala - Instrumenti

Mēs pārejam uz Tu - Aija Andrejeva

Namiņš. Kaste. Vārdi - Dons

Par to zēnu, kas sit skārda bungas - Prāta Vētra

Trīs - The Sound Poets

Roka vai metāla albums:

Elementi - Oceanpath

In Jail - The Mary Jane

Nāve pieskārās pārbaudīt pulsu - Apēdājs

Posts - Velns Viņu Zin

Synergy and Waterlilies - Laime Pilnīga

Šlāgera vai kantrī mūzikas albums:

Apburtais ceļinieks - Zeļļi

Dzimtai Zemei - Koncertapvienība KUNGI

No Sirds uz Ziedu - Ainars Bumbieris

No visa galva griežas - Crazy Dolls

Visam ir savs laiks - Kaspars Markševics

Tautas vai pasaules mūzikas albums:

Ieviņa! - Jauno Jāņu orķestris

Rahu The Fool - Rahu The Fool

Tautumeitas - Tautumeitas

Variācijas - Lata Donga

Vēstījums rakstos - Raxtu Raxti, Auļi

Dziesma:

Ceļš - The Sound Poets

HES un tu - Instrumenti

Salauzta sirds - Dons, Ozols

Tu esi labākais - Reinis Sējāns un Intars Busulis

Zemes stunda - ansis, pied. Kristīne Pāže

Debija:

Atdzīvinot vēju - Kanisaifa

Flourish - Gints Smukais

Problēmas - Pirmais Kurss

Under Allure - Múr

You Look Like a Lost Soul – Polifauna

Videoklips:

HES un tu - Instrumenti

Love is the Answer - Carnival Youth

Nutcracker Rock - DAGAMBA

Ogles - Prāta Vētra

Tu atvēri mani ar nazīti – Instrumenti

Koncertieraksts video:

Dejas izrāde No Zobena Saule lēca Vecāķu pludmalē

Instrumenti koncerts Atkala Siguldas pilsdrupu estrādē

Mārcis Auziņš Solo programma "Viens" koncertieraksts Sound Division studijā

Skārda bungu tūre. Koncerts Mežaparkā – Prāta Vētra

Vēstījums rakstos – Raxtu Raxti, Auļi un vairāk kā 1000 dejotāji

Origo Zelta dziesma:

Blēņas - Aija Andrejeva

Ceļš - The Sound Poets

Dejot trakāk - Astro'n'out

HES un tu - Instrumenti

Kamēr tev ir mīla - Kristīne Prauliņa, Raimonds Pauls, Latvijas Radio Bigbends

Ogles - Prāta Vētra

Roku Okeāns - Bermudu Divstūris

Salauzta sirds - Dons, Ozols

Tu esi labākais - Reinis Sējāns un Intars Busulis

Zemes stunda – ansis pied. Kristīne Pāže

Labākais dizains – laureāti:

Piena ceļš - Amorālā psihoze

Rahu The Fool - Rahu The Fool

Vēstījums rakstos - Raxtu Raxti, Auļi

Labākais skaņu producents – laureāts:

Gatis Zaķis