No 1. līdz 5. maijam Rīgā norisināsies Pirmais Starptautiskais koru konkurss "Rīga dzied'', un tā centrālais notikums būs konkurss "Imanta Kokara kora balva'', portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvji.

Konkursā piedalīsies kori no 11 pasaules valstīm – Vācijas, Itālijas, Baltkrievijas, Somijas, Japānas, Norvēģijas, Krievijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Turcijas. Latviju konkursā pārstāves pieci koru kolektīvi, savukārt kopumā konkursā spēkiem mērosies 31 koris.

Latvija jau divreiz ir nodrošinājusi izcilu uzņemšanu lieliem starptautiskiem koru pasākumiem. Pēc lieliem panākumiem Pasaules koru olimpiādes 2014. gadā un 3. Eiropas koru olimpiādes un Nāciju "Grand Prix" Rīga 2017 rīkošanā Latvijas galvaspilsēta šogad atkal uzņems dziedātājus, realizējot leģendārā diriģenta Imanta Kokara sapni – Rīgas tradīciju kopainā iedibināt starptautisku koru sacensību, kas noritētu draudzības un miera gaisotnē, sasniedzot izcilus mākslinieciskos rezultātus.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektoru, latviešu diriģentu un pedagogu Imantu Kokaru joprojām atceras visā pasaulē gan no viņa dibinātā kamerkora "Ave Sol" kora mākslas priekšnesumiem, gan no darbības Pasaules koru padomē, pārstāvot Latviju. Viņu var uzskatīt par vienu no mūsdienu latviešu kordiriģēšanas skolas izveidotājiem un vienu no izcilākajiem Latvijas diriģentiem un starptautiski zināmiem kora mūzikas pārstāvjiem. Koru konkurss "Imanta Kokara kora balva" būs Starptautiskā koru konkursa "Rīga dzied" galvenais notikums un vienlaikus skanīgs piemineklis izcilajam latviešu kordiriģentam.

Pirmā Starptautiskā konkursa "Rīga dzied" un "Imanta Kokara kora balvas'' mākslinieciskais vadītājs ir viens no šobrīd vadošajiem Latvijas kordiriģentiem Romāns Vanags. "Rīgas Sv. Pētera baznīcā, kur kori šogad atkal sacentīsies koru konkursā, glabājās gandrīz pustonnu smagais bronzas zvans, kas tika izliets un ieskandināts 2014. gadā, kad Rīgā vairāk kā 27000 dziedātāju, 460 koru no 73 pasaules valstīm pulcējās Pasaules koru olimpiādē. Uz zvana ir iegravēts teksts "Kopā dziedāšana vieno tautas", kas ikvienam atgādina, ka dziedot mēs varam veicināt sapratni un mieru starp cilvēkiem un tautām visā pasaulē. Šis moto, ko spilgti apliecina Pasaules koru padomes darbība un kultūras organizācijas "Interkultur" rīkotie pasākumi, raksturo to daudzo tūkstošu koru un dziedātāju pārliecību, kas visa pasaulē satiekas koru konkursos un olimpiādēs, lai draudzīgā sacensībā dalītos ar savām dziesmām un tradīcijām. Latvijā to, ka kora dziedāšana tiešām vieno īpaši spilgti apliecina lielākais mūsu valsts kultūras projekts Nacionālie Dziesmu un Deju svētki, kas ir kļuvuši par savdabīgu tautas stiprinātāju, vienotības simbolu un kas jau kopš 1873. gada ļauj lieliem un maziem dziedātājiem tikties Rīgā, lai vienotos kopīgā dziesmā. Es esmu pārliecināts, ka jaunais starptautiskais koru konkurss "Rīga dzied" kļūs ne tikai par neaizmirstamu ceļojumu bagātīgajā kora mūzikas pasaulē koru dziedātājiem, bet arī par radošu izaicinājumu maniem kolēģiem – kordiriģentiem augstu māksliniecisko virsotņu sasniegšanai," par konkursa ideju saka Vanags.

Koru sniegumu vērtēs profesionāla starptautiska žūrija, kurā Latviju pārstāvēs Mārtiņš Klišāns un Aira Birziņa.

Konkursa programma:

Trešdiena, 1. maijs

19.30 Atklāšanas ceremonija Rīgas Kongresu namā

Ceturtdiena, 2. maijs

14.00 – 18.00 Koru konkursi bērnu koru kategorijām Latvijas Universitātes Lielajā aulā

15.00 – 17.30 Koru konkurss sakrālās mūzikas kategorijā

19.30 Koru draudzības koncerts koncertzālē "Ave Sol"

Imanta Kokara koru koncerts "Saule pasaulei" Latvijas Universitātes Lielajā aulā

Piektdiena, 3. maijs

14.30 – 17.30 un 19.30 – 21.30 Koru konkursi jaukto un viendabīgo koru kategorijām Latvijas universitātes Lielajā aulā

14.30 – 17.00 Koru konkurss sakrālās mūzikas kategorijā Sv. Pētera baznīcā

10.00 un 19.30 Draudzības koncerti koncertzālē "Ave Sol"

19.30 Draudzības koncerts Sv. Pētera baznīcā

Sestdiena, 4. maijs

11:00 – 13:30 Koru konkurss folkloras kategorijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā

Draudzības koncerts Vērmanes dārzā

15.00 Koru konkurss "Imanta Kokara kora balva" Latvijas Universitātes Lielajā aulā

Sadziedāšanās pie Brīvības pieminekļa

19.30 Konkursu uzvarētāju apbalvošana un Noslēguma ceremonija Rīgas Kongresu namā

Svētdiena, 5. maijs

Ekskursijas, koru aizbraukšana

Ieeja visos pasākumos – bez maksas. Uz konkursa atklāšanas un noslēguma koncertu – tikai dalībniekiem.