Viens no starptautiski atzītākajiem jaunajiem latviešu komponistiem Krists Auznieks pēc dzīves ASV atgriezies Latvijā ar jaundarbu, laikmetīgo kameroperu "Tagadne (Time Present)". Tā tapusi sadarbībā ar vizuālajiem māksliniekiem Kristu un Reini Dzudzilo. Kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" mākslinieciskais vadītājs Normunds Šnē kameroperu "Tagadne" sauc par ideālu saplūsmi starp to, kas skan, to, ko redzam, un to, ko jūtam.

Laikmetīgā kameropera radusies Krista Auznieka Lielo mūzikas balvu ieguvušās kompozīcijas "Uguns un Roze" ietekmē, iedvesmojoties no Tomasa Stērnsa Eliota dzejas darba "Četri kvarteti". Kompozīcija "Uguns un Roze" ir daļa no "Tagadne (Time Present)", taču jaunā iestudējuma kulminācija ir Auznieka jaundarbs "Ir Viens", kuru pirmatskaņos kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" diriģenta Normunda Šnē vadībā kopā ar solistu, kontrtenoru Jāni Šipkēvicu.

"Krista mūzika ir tik šķietami vienkārša, bet tajā pašā laikā tik dramatiska un emocionāli piesātināta, ka, protams, tā ir vērtība pati par sevi. Bet Kristas un Reiņa Dzudzilo redzējums un viņu laika sajūta, rezonējot ar to, ko piedāvā mūzika, ir absolūti neparasta, un tā ir pilnīgi organiska šo abu mākslu saplūsme. Mūs sagaida pilnīgi neikdienišķs piedzīvojums. Tas ir kas tāds, kas stāv ārpus mūsu ikdienas sajūtām, iepriekšējās pieredzes un emocijām," stāsta Normunds Šnē, uzsverot, ka parasti ir visai skeptisks par darbiem, kur satiekas vairākas mākslas, jo multimediālā pieeja ne vienmēr sevi attaisno, taču šis darbs stāv ārpus rāmjiem, ārpus ikdienišķā.

Komponista Krista Auznieka un Reiņa un Kristas Dzudzilo, kas šajā izrādē veidojuši režiju, scenogrāfiju un video, kopdarbs top sadarbībā ar kustību mākslinieci Elīnu Gediņu un izpildītājiem Rūdolfu Gediņu un Ģirtu Bisenieku, kā arī gaismu mākslinieku Oskaru Pauliņu un videooperatoru Tomu Zeļģi. Dzudzilo un Auznieks sadarbojušies arī agrāk, veidojot darbu "ZRwhdZ", ar kuru Latvija tika pārstāvēta Starptautiskajā Prāgas scenogrāfijas un teātra arhitektūras kvadriennālē 2019. gadā, kopdarbam kļūstot par vienu no laureātiem.

"Kā gaidīts bērns. Daudzu mīlošu vecāku gaidīts bērns," tā kameroperu raksturo Jānis Šipkēvics. "Mēs ar Kristu jau sen sapņojām, ka varētu izveidot kādu skanisku satikšanās punktu. Šis ir viens no skaistākajiem manas dzīves notikumiem. Varu teikt, ka nezinu, ar ko šis skaņdarbs vispār ir salīdzināms," vaļsirdīgi atzīst solists.

Krists Auznieks ir viens no nozīmīgākajiem un pasaulē atzītākajiem jaunajiem latviešu komponistiem, kurš saņēmis daudzus starptautiskus apbalvojumus un jaundarbu pasūtījumus. Auznieka kvintets "Piano" laikrakstā "The New York Times" savulaik pasludināts par vienu no nedēļas labākajiem klasiskās mūzikas mirkļiem.

Jauniestudējums "Tagadne (Time Present)" top laikmetīgu skatuves mākslas notikumu sērijas "Pārmija" ietvaros sadarbībā ar kultūrvietu "Hanzas perons". Kameroperas "Tagadne" izrādes ir "Pārmijas" turpinājums. Sērija tika uzsākta pērnā gada pavasarī sadarbībā ar Starptautisko Jaunā teātra festivālu "Homo Novus" un rudenī ar teātra apvienības "Kvadrifrons" radīto skatuves darbu "Vecmāmiņu valsts".

Laikmetīgā opera "Tagadne (Time Present)" kultūrvietā "Hanzas perons" būs baudāma tikai divas dienas – 14. un 15. augustā pulksten 19.

Biļetes uz izrādi nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.

Pasākumus būs ļauts apmeklēt pret Covid-19 vakcinētiem vai šo slimību pēdējā pusgada laikā pārslimojušiem skatītājiem, kuri varēs uzrādīt izdrukātu vai viedierīcē saglabātu Covid-19 sertifikātu.