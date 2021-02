Norvēģu grupa 'Wardruna' aicina uz virtuālu jaunā albuma atklāšanas koncertu

Norvēģu "Wardruna" 26. martā sniegs virtuālu jaunā albuma atklāšanas koncertu "First Flight of the White Raven". Koncerta sākums būs pulksten 22 pēc Latvijas laika, taču noskatīšanās būs pieejama vēl divas dienas pēc tam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Norvēģu apvienība atpazīstamību ieguvusi savdabīgo, autentisko un neparasto skatuves šovu dēļ. Ņemot vērā globālo pandēmiju un joprojām neskaidrās koncertēšanas iespējas, "Wardruna" aicina klausītājus attālināti pievienoties viņu vērienīgajam virtuālajam koncertam, kuram radīta īpaša vizualizācija.

Aptuvenu pusotras stundas laikā izskanēs vairākas jaunā albuma "Kvitravn" (Baltais krauklis) kompozīcijas, kā arī pazīstamākie hiti.

Biļetes un īpaša suvenīrprodukcija būs iegādājama šeit, no piektdienas, 5. februāra, pulksten 11.

Covid-19 pandēmijas dēļ grupas "Wardruna" jaunākais albums "Kvitravn" oficiāli klajā nācis tikai šī gada 22. janvārī, lai gan bijis sagatavots jau pagājušajā gadā.

"Kvitravn" tiek uzskatīts par nozīmīgu pakāpienu grupas daiļradē, jo pēc senajām rūnām veltītās "Runaljod" albumu triloģijas un akustiskās programmas "Skald" iezīmē pagriezienu, kas paver plašākus apvāršņus.

Saglabājot sev raksturīgo unikalitāti, "Wardruna" mūziķi attīstījuši skanējumu un ar 11 dziesmu starpniecību stāsta par Ziemeļu dabas burvību, totēmiem, animismu, izskaidro konkrētu mītu nozīmi, salīdzina dažādas Ziemeļu tautu garīgās koncepcijas, saikni starp viedumu un dziesmām.

"Wardruna" dibinātājs Einārs Selviks saka: "Citēt un kopēt pagātni nav pārāk grūti, taču izprast un mūsdienu laikmetam nozīmīgā veidā integrēt senās domas, rīkus un metodes ir patiesi izaicinoši, un paliek galvenais mūsu darba mērķis.

Kaut arī albumā ir manis paša totēmiskā izpildītāja vārda variants, šajā kontekstā tam ir maz sakara ar mani, bet tas drīzāk attiecas uz svēto balto dzīvnieku simboliku un leģendām, kas sastopamas Ziemeļvalstīs un citās kultūrās visā pasaulē. Šīs augsti vērtētās spokainās radības – krauklis, čūska, lācis, alnis, ziemeļbriedis, zilonis vai lauva – animistiskās tradīcijās tiek uzskatītas par pravietiskiem, dievišķiem vēstnešiem un aizbildņiem, kas pārstāv atjaunošanos, tīrību un tiltu starp pasaulēm."

Wardruna ir skandināvu tradicionālās tautas mūzikas grupa, kuru 2003. gadā nodibināja Einārs Selviks, Lindija Feja Hella un Gaahl. Izmantojot skandināvu vēsturiskos, tradicionālos (brieža ādas bungas, kazas ragus, dažādus stīgu un pūšamos instrumentus) un arī netradicionālos mūzikas instrumentus (akmeņus, kokus, kaulus, ūdeni), grupa rada mūsdienīgāku skatu uz seno skandināvu mitoloģiju, rituāliem un garīgo pasauli.

"Rūpīga izpēte un nopietna izglītošanās ir svarīgs mūsu mūzikas pamats, taču gala nolūks nav kopēt vai atjaunot kāda noteikta laikmeta mūziku. Mēs ņemam domas, rīkus un metodes no pagātnes un izmantojam tos, lai radītu jaunu mūziku, kas balstīta gan uz laikmetīgo, gan seno," paskaidro "Wardruna" dalībnieki.