Nosaukti 'Zelta mikrofona' pretendenti; visvairāk nomināciju 'Prāta vētrai'

Trešdien, 12. janvārī, visas dienas garumā pakāpeniski tika izziņotas visas Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" nominācijas 17 dažādās kategorijās. Visvairāk nomināciju saņēmusi grupa "Prāta vētra", tāpat divi grupas hiti pretendē uz gada dziesmas titulu tautas balsojumā.

Trīs kategorijās uz "Zelta mikrofonu" pretendē jaunā māksliniece Būū, bet viņas dziesma "Sāku no sākuma" izvirzīta tautas balsojumā. Tāpat trīs kategorijās nominēta arī grupa "Citi zēni", bet tautas balsojumam izvirzīta viņu dziesma "Limuzīns uz krīta". Arī reperis Edavārdi ticis pie trīs nominācijām "Zelta mikrofona" balvai.

Pa divām nominācijām saņēmusi grupa "Carnival Youth", multiinstrumentālists Rick Feds, dziedātāja Lorete Medne un vēl vairāki mākslinieki.

Kā informē organizatori, šogad balvai iesniegti vairāk nekā 500 pieteikumi: 165 albumi; 37 debijas albumi; 149 dziesmas; 134 videoklipi; 20 koncertieraksti video un 22 albumu dizaini.

Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 22" pasniegšanas ceremonija notiks 26. februārī.

Janvāra beigās kļūs zināmi pretendenti uz balvu kategorijā "Radio hits", kuru tradicionāli, apkopojot Latvijas radiostaciju atskaites, nosaka Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA). Savukārt balvas par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā saņēmējs kļūs zināms februāra sākumā.

Balvas "Zelta mikrofons" nominanti

Popmūzikas albums:

Būū – "Albūūms";

"Carnival Youth" – "Naivais ku-kū";

"Citi zēni" – "Suņi iziet ielās";

"Prāta vētra" – "Gads bez kalendāra";

"Rīgas Modes" – "Patiesie nodomi".

Debija:

Būū – "Albūūms";

"Citi zēni" – "Suņi iziet ielās";

Emīlija Jermola – "Augustā";

Lorete Medne – "Desmit reizes par viņu";

Rick Feds – "Future Human".

Dziesma:

"Astro'n'out" – "Lidmašīnas režīmā";

Būū – "Sāku no sākuma";

Dons – "Tas rakstīts debesīs (Piena ceļš)";

"Prāta vētra", "Tautumeitas" – "Tur, kur Dieva kamanas slīd";

Zebrene un Aija Andrejeva – "Šamanis".

Džeza vai fanka mūzikas albums:

Deniss Pashkevich & Mikko Gunu Karjalainen Quintets – "Reflections";

Knudsen/Rudzinskis Space Big Band – "Space Big Band";

Kristaps Vanadzinsh Trio – "The Love Garden has Overgrown";

Latvijas Radio bigbends, "The Sound Poets" – "Latviešu džeza svīta IV | Latvian Jazz Suite IV";

"Very Cool People" – "50 Years Of Influence + 30 Years Of Cool Equals 13 Years Of Music Hooliganism".

Elektroniskās vai deju mūzikas albums:

"Brimstone" – "Brimstone vein";

Kaspars Niklasons – "T e l p a s_01";

Oriole – "1989";

Rick Feds – "Future Human";

Urbanstep – "Stages".

Hiphopa mūzikas albums:

Bush – "Putni";

Edavārdi – "Ekosistēmas";

Eliots – "Stulbais reps";

Kurts – "Laikā";

"Singapūras satīns" – "Stonks".

Indie vai alternatīvās mūzikas albums:

DZ – "DZ";

Evija Vēbere – "Kā";

Lorete Medne – "Desmit reizes par viņu";

"Nepāriet" – "Lūk";

"Nesen" – "Tas būs ilgi".

Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums:

Artūrs Skrastiņš, Intars Busulis, Andris Keišs, Jānis Šipkēvics, Jānis Aišpurs, Kaspars Znotiņš – "Ziedonis. Lācis. Vīrieši";

Kārlis Auzāns – "Emīlija. Latvijas preses karaliene";

Rihards Lībietis Orchestra – "Willful Blindness";

Valters Pūce, "Sinfonietta Riga" mūziķi, Rīgas Doma zēnu koris – "Bedre (The Pit) Soundtrack";

Vladislavs Nastavševs, Toms Auniņš – "Asins kāzas".

Kantri vai šlāgermūzikas albums:

Ineta Rudzīte – "Atmiņas, vai kas tu esi mīlestība?";

"Miera vējos" – "Dzīve ir skaista";

"Miera vējos" – "Te mūsu saknes un cerību pļavas";

Sandris Dubovs – "Likteņa zīmes";

"Sestā jūdze" – "Upe".

Mūzikas albums bērniem:

"Knīpas un knauķi" – "Ezīša katliņš. Zem sēnītes";

"Knīpas un knauķi", Rūta Dūduma-Ķirse, Laura Štoma, Jānis Šipkēvics – "Emociju pētnieki";

Laura Polence – "Kas pazudis? Kas uzradies?";

Lauris Reiniks, Rūta Reinika-Preisa, Sofija Timma – "Ričijs Rū rīko koncertu";

"Pigoriņi" – "Pigoriņi Pigorojas".

Roka vai metāla mūzikas albums:

Fēlikss Ķiģelis – "Sirdsapziņa";

"Inokentijs Mārpls" – "Kauliņi ir mesti";

"N0Tinghila" – "Tiekšanās uz svelmi un smeldzīgu klusumu. Pasakas pieaugušajiem";

"Nova Koma" – "Es neesmu dusmīgs";

"Pink Fluids" – "A Quick One Before The Mantis Gets You".

Tautas vai pasaules mūzikas albums:

Ance Krauze, Raimonds Pauls – "Sasala jūrīna";

"Auļi" – "Visapkārt";

"Dabas koncertzāle" – "Invasivus";

"Iļģi" – "Mēs deviņi bāleliņi";

"Saucējas" – "Dabā".

Videoklips:

"Carnival Youth" – "Alvas zaldātiņi";

Evija Vēbere un ansis – "Labs suns";

"Prāta vētra" – "Feels";

Ralfs Eilands pied. Edavārdi – "Miers";

Zebrene un Aija Andrejeva – "Šamanis".

Koncertieraksta video:

"Dabas koncertzāle" – "Naturkonzerthalle 2021 | Lathyrus pratensis";

"Dabas koncertzāle" – "Dabas koncertzāle – Invasivus";

"Instrumenti" – "Instrumenti. "Skaisti savāds" Mežaparka estrādē";

"Prāta vētra" – "Gads bez kalendāra";

Saulkrastu koris "Anima" (diriģente Laura Leontjeva) – "Krastā saviļņots".

Klasiskās vai kora mūzikas albums:

"Kremerata Baltica. Marģeris Zariņš" – "Kremerata Baltica", Ieva Parša – mecosoprāns, Aigars Reinis – ērģeles, Andris Veismanis – diriģents;

"Imants Kalniņš: Complete Symphonies & Concertos" – Liepājas Simfoniskais orķestris, valsts akadēmiskais koris "Latvija" un citi;

"Ivanovs Symphonies Nos. 15 & 16" – Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris;

"Aeternum" – Valsts akadēmiskais koris "Latvija", diriģents Māris Sirmais;

"Vox Clara" – "Schola Cantorum Riga", Guntars Prānis & Ieva Nīmane.

Labākais albuma dizains:

"Ten Ka", "Sonic Seometry: Structures, Patterns and Forms" – albuma dizaina autors Edgars Ameriks;

"Juuk", "Sikspārņi" – albuma dizaina autors Raitis Kalniņš;

"Citi zēni", "Suņi iziet ielās" – albuma dizaina autori: māksliniece Renāte Saulīte, dizains Dita Bērziņa;

Ojārs Vācietis, Andris Keišs, Raimonds Pauls, Oskars Ozoliņš – albuma dizaina autori: brālis Y /mākslinieks Ivo Grundulis;

Edavārdi – albuma dizaina autori Terēze Strādniece, Maija Kuzņecova, Eduards Gorbunovs.

Tautas balsojums "ELVI Gada dziesma":

"Tur, kur Dieva kamanas slīd" – "Prāta vētra", "Tautumeitas"

"Lidmašīnas režīmā" – "Astro'n'out"

"Feels" – "Prāta vētra"

"Sāku no sākuma" – Būū

"Paraksts" – "Instrumenti"

"Šamanis" – Aija Andrejeva, ZeBrene

"Plāksteris" – "Singapūras satīns", Samanta Tīna

"Tas rakstīts debesīs" – Dons

"Limuzīns uz krīta" – "Citi zēni"

"Aizņem man vietu" – "Sudden Lights", ANNNA