Noskaidrotas Latvijas radiostacijās visvairāk spēlētās pašmāju dziesmas

Apkopojot Latvijas radiostaciju iesniegtās ziņas par Latvijas populārākajās radiostacijās skanējušajām dziesmām, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) paziņojusi piecas Latvijā radītas dziesmas, kuras šogad pretendē uz Mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons" kategorijā "Radio hits".

Lai noteiktu nominantus, LaIPA apkopoja datus par dziesmu atskaņojumu Latvijas radiostacijās 2021. gadā. Vērtējot gada radio hitu, vērā ņemtas 11 klausītākās Latvijas radiostacijas: Latvijas Radio Pieci, Radio Skonto, Kurzemes radio, Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Radio Star FM, Radio SWH, Radio TEV, Latgales radio, Latvijas Radio 6 (Radio NABA) un EHR Latviešu Hiti.

"Zelta mikrofona" balvai kategorijā "Radio hits" izvirzītas dziesmas (alfabētiskā secībā):"

"Es tā jūtos" – Kato un ZeBrene;

"Karuseļi" – "Prāta vētra";

"Šamanis" – Aija Andrejeva un ZeBrene

"Tālāk jāiet" – "Dagamba" un Dārta Stepanova

"Tas rakstīts debesīs (Piena ceļš)" – Dons

Lai noskaidrotu uzvarētāju visvairāk atskaņotās dziesmas kategorijā pēc to skanēšanas biežuma, dziesmas atskaņošanas reizes tiek reizinātas ar radiostaciju reitingiem. "Nominācija "Radio hits" ir visobjektīvākā, lai novērtētu dziesmas popularitāti klausītāju vidū," saka LaIPA izpilddirektore Liena Grīna. Viņa norāda, ka tieši konkrētas dziesmas skanēšanas biežums radiostacijās atspoguļo to, cik pieprasīta un klausītāju iemīļota ir kāda kompozīcija: ""Zelta Mikrofona" nominācijas "Radio hits" iepriekšējo gadu uzvarētājas dziesmas jau kļuvušas par mūsu populārās mūzikas klasiku, skanot radiostacijās gadu no gada," saka Liena Grīna, "tāpēc es esmu pilnīgi pārliecināta, ka arī šī gada uzvarētāja dziesma un, protams, arī pārējās nominantes vēl ilgi priecēs Latvijas mūzikas mīļotājus," par nominācijas "Radio hits" piecām radiostacijās visvairāk skanējušajām dziesmām priecājas LaIPA izpilddirektore Liena Grīna.

Jau ziņots, ka šogad Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" ieguvējus varēs uzzināt 26. februārī Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, un ikviens interesents to varēs vērot tiešraidē kanālā TV3 un TV3play.