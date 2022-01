Noskaidrotas 'Radio NABA' klausītāju aizvadītā gada iecienītākās dziesmas

2021. gada pēdējā darba dienā, 30. decembrī, jau 19. reizi izskanēja Latvijas Radio 6 - "Radio NABA" 2021. gada klausītāju iecienītākās dziesmas.

Kā "Delfi" informē radiostacijas pārstāve Anete Enikova, "Radio NABA" Top 100 par klausītāju favorītiem atzīta britu "post punk/hip hop" dueta "Sleaford Mods" un Austrālijas "punk" apvienības "Amyl and The Sniffers" dziedātājas Eimijas Teilores kopdarbs "Nudge It", otrajā vietā ierindojās Londonā bāzētās apvienības "Public Service Broadcasting", piedaloties apvienības "Einstürzende Neubauten" līderim Bliksam Bārgeldam, kompozīcija "Der Rhythmus der Maschinen", bet godpilno trešo vietu ieņem pašmāju muzikālā apvienība "audrú" ar kompozīciju "Cimdiņš".

Kā ziņo Enikova, topa pirmajā desmitniekā iekļuvušas arī tādas pašmāju muzikālās apvienības kā "Juuk" ar kompozīciju "Arlekīns" (4. vieta) un "Metāls" ar kompozīciju "Mein Vater Weiß Nicht" (5. vieta) un Reinis Rabenau ar Mellameiteni (9. vieta), kā arī tādas pasaulē slavenas apvienības kā "Clinic", "Mogwai" un "Nick Cave & Warren Ellis".

Abos "Radio NABA" topos 2021. gada laikā iekļautas 409 aktuālas kompozīcijas, no tām 40% ir Latvijas izpildītāju darbi. Topā pārstāvētas dažādu stilu kompozīcijas, kā arī plašs valstu un valodu spektrs. Par kompozīcijām klausītāji atdevuši gandrīz 42 tūkstošus balsu.

Ar Radio "NABA" klausītāju iecienītākajām kompozīcijām astoņu stundu garumā iepazīstināja bijušie un tagadējie radio mūzikas instruktori Nora Rieksta, Jānis Vuguls, Kaspars Eglītis, Valters Mednieks un Atis Žagars. 100 labāko dziesmu sarakstā iekļautas kompozīcijas, kas pabijušas Radio NABA "Top 25" un "Top 10 LV" visa gada garumā. Tika organizēta arī prognožu spēle, kurā bija iespējams klausītājiem noteikt tās kompozīcijas, kuras ierindosies pirmajās trīs vietās.

Enikova atgādina, ka 2020. gadā pirmo vietu ieguva Kanādas indie roka grupa "Wolf Parade" ar kompozīciju "Julia Take Your Man Home", otro vietu grupa "Inokentijs Mārpls" ar "Cilvēki mirst", savukārt trešo vietu ieguva "Stūrī zēvele" ar kompozīciju "Labvakar".

"Radio NABA" gada Top 100 ir viena no senākajām radiostacijas tradīcijām, kas jau 19 gadus gada pēdējā darba dienā atskaņo klausītāju iecienītākās kompozīcijas no Radio NABA ārzemju Top 25 un pašmāju Top 10.

Viss "Radio NABA" Top 100 apkopojums atrodams šeit.